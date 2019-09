La Brésilienne Rafaela Silva perd sa médaille d'or pour dopage

La Brésilienne Rafaela Silva, championne olympique et mondiale de judo, s'est vue retirer, pour dopage, sa médaille d'or remportée cet été aux Jeux panaméricains, a annoncé mercredi Panam Sports, l'organisation sportive panaméricaine.

Rafaela Silva, médaillée d’or aux Jeux de à Rio en 2016 dans la catégorie des moins de 57 kg, a été contrôlée positive le 9 août au fénotérol.

Ce bronchodilatateur utilisé notamment pour le traitement de l'asthme figure sur la liste des produits interdits de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Six autres sportifs ont été contrôlés positifs pendant les Jeux panaméricains qui se sont déroulés à Lima du 26 juillet au 11 août.

Vendredi, en conférence de presse à Rio de Janeiro, la championne de 27 ans avait clamé son innocence. « Je suis propre et je vais continuer à m'entraîner et à me battre pour prouver mon innocence. »

« J'ai été contrôlée positive au fénotérol [...], mais je ne fais pas usage de cette substance, je ne suis pas asthmatique », a ajouté Rafaela Silva.

La Brésilienne a affirmé qu'une des hypothèses était que la substance lui ait été transmise par un bébé, la fille d'une amie, qui fait usage de produits contre l'asthme.

Rafaela Silva, qui a grandi dans la Cité de Dieu, célèbre favela de Rio de Janeiro a gagné ses plus grands titres à domicile, aux Mondiaux de 2013 et aux JO, devenant un symbole de réussite pour les populations des quartiers difficiles.

Conséquence de la sanction contre la Brésilienne, la médaille d'or revient à la judoka dominicaine Ana Rosa.