Mondiaux d'athlétisme : le Canada veut faire oublier la mésaventure de 2017

Gilbert, membre du célèbre quatuor médaillé d’or du relais 4 x 100 m aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 (avec Robert Esmie, Bruny Surin et Donovan Bailey), a vu son équipe vivre un véritable chemin de croix aux mondiaux de 2017.

Affligé par les blessures, les forfaits et un virus qui s’est propagé dans les murs de l’hôtel où logeaient les athlètes, le Canada était rentré bredouille, sans aucune médaille.

La déception était d’autant plus vive que deux ans plus tôt, en 2015, il avait ramené huit médailles des mondiaux de Pékin et six récompenses des Jeux olympiques de Rio, en 2016.

Les vedettes Andre De Grasse et Derek Drouin avaient raté les mondiaux de 2017 en raison de blessures, tandis que l’infâme virus avait entre autres mis K.-O. le décathlonien Damian Warner.

Des espoirs de médailles

À Doha, le Canada sera représenté par un total de 52 athlètes qui sont débarqués au Qatar après avoir signé des résultats intéressants au cours de l’été.

« Nous pourrions voir plusieurs des nôtres sur le podium ou se classer très proches des médaillés », estime Gilbert.

Le Canada a 11 athlètes classés parmi le top 10 mondial de leur spécialité, incluant Damian Warner (1er en décathlon), Andre De Grasse (3e au 200 m et 9e au 100 m), Aaron Brown (4e au 200 m), Brandon McBride (4e au 800 m) et Gabriela DeBues-Stafford (4e au 1500 m), la nouvelle détentrice du record canadien.

« On voit vraiment du talent dans une grande diversité d’athlètes dans plusieurs disciplines. Nous avons des jeunes qui démontrent la profondeur de notre programme », ajoute Gilbert.

Il y aura toutefois deux absents de marque: le champion olympique du saut en hauteur Derek Drouin et la médaillée d’argent des mondiaux de 2015 au 800 m, Melissa Bishop. Le premier est blessé, l'autre a décidé de mettre fin plus tôt à sa saison pour prendre une pause.

Nous ressentons une énergie différente aux Championnats du monde. On lutte contre les meilleurs au monde. Nous avons tous connaissance de l’ampleur de l’événement et nous voulons utiliser cette plateforme pour montrer de quoi on est capables. Glenroy Gilbert, entraîneur-chef de l'équipe canadienne d'athlétisme

À moins d’un an des Jeux olympiques de Tokyo, Gilbert parle d’une occasion de mesurer les progrès canadiens.

« Je crois qu’il est important d’avoir de bonnes performances à Doha afin de donner le ton pour Tokyo. Les championnats qui précèdent les Jeux olympiques sont cruciaux et fournissent une bonne indication des attentes que l’on peut avoir », conclut-il.