Mondiaux d'athlétisme : dans la chaleur de Doha

Avec des températures qui oscilleront entre 35 et 40 degrés Celsius et un taux d’humidité à 85 %, les athlètes et les spectateurs seront soumis à une étuve sans précédent.

Le président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Sebastian Coe, a voulu se faire rassurant en parlant d’un procédé de refroidissement révolutionnaire à l’intérieur du grand stade.

Vous êtes assis dans le stade, il fait 38-40 degrés à l'extérieur et il fait 23 degrés dans l'enceinte. En réalité, la gestion de la chaleur sera plus lourde à Tokyo aux JO de 2020 qu'à Doha, où les athlètes vont probablement concourir dans des conditions parfaites. Sebastian Coe

Il faut quand même rappeler que l’IAAF y est allée d’une importante concession en reportant l’événement du début août à la fin septembre.

Autre indice de l’inquiétude des organisateurs, les épreuves de marathon et de 20 km et 50 km marche se tiendront tard en soirée avec des départs au plus tôt à 23 h 30 (heure locale).

Un employé d'entretien debout devant des sorties de conduits d'air climatisée au stade Khalifa Photo : Getty Images / Christian Petersen

Malgré tout, ces compétitions continuent de susciter les plus grandes inquiétudes parce que le mercure ne descendra probablement pas sous les 30 degrés, même en pleine nuit.

Le Canadien Evan Dunfee, inscrit au 50 km marche, fait partie de ces athlètes préoccupés par ces conditions extrêmes.

Samedi soir, au moment du départ, il célébrera son 29e anniversaire de naissance. Mais il sait déjà qu’il ne croisera pas le fil d’arrivée avant 3 h du matin.

Je n’ai jamais pris un départ plus tard qu’à 20 h. C’est complètement fou. J’espère que mes années de hockey récréatif à l’Université de la Colombie-Britannique où l’on jouait à 1 h du matin m’aideront à composer avec le fait de pratiquer un sport à une heure aussi tardive. Evan Dunfee

Dunfee appréhende encore plus les heures de la journée qui précéderont son épreuve.

« Tous les 50 km auxquels j’ai participé se sont tous déroulés de la même manière : lever, déjeuner et compétition. Sur une telle distance, j’aime quand les choses se passent comme ça. Pas le temps de trop penser. L’idée de tourner en rond toute la journée, de sentir le stress et la nervosité monter n’est pas la meilleure », a-t-il confié.

Le quatrième aux Jeux olympiques de Rio y avait enregistré le record canadien de la distance en 3 h 41 min 38 s.

Après s'être écroulé à l'arrivée du 50 km des Jeux de Rio en 2016, le Canadien Evan Dunfee, 4e, reçoit de l'eau des officiels. Photo : Getty Images / JEWEL SAMAD

Les mondiaux d’athlétisme de Doha seront uniques en ce sens où aucune épreuve ne sera présentée avant 16 h 30 (heure locale). Et plusieurs d’entre elles ne commenceront pas avant 22 ou 23 h.

Ce sera le cas de la finale masculine du 100 m, samedi, jour 2 des championnats, à compter de 22 h 15.

Point de vue plus virulent

Vendredi, le Français et champion du monde en titre du 50 km marche Yohann Diniz s'est montré encore plus mordant dans sa critique du plan proposé par les organisateurs pour les compétitions à l'extérieur du stade.

« On nous prend pour des cons! Ce sont des conditions, pffff... Je suis un peu dépité. Je suis arrivé ici en très grande forme, mais il y a plein de choses qui m'interpellent. Tous les athlètes vont prendre le départ, mais en ce qui concerne le hors stade, on nous prend pour des cons. Je suis énervé. Autant dans le stade, on aura des conditions normales, entre 24 et 25 degrés, mais en dehors, on nous met dans une fournaise qui n'est pas possible. Là, on est pris pour des cobayes », a déclaré en conférence de presse le détenteur du record mondial (3:32:33) et grand favori de l'épreuve.

« On a eu un questionnaire pour voir comment on allait se comporter face à la chaleur et l'humidité, si on pouvait prendre une capsule pour voir comment on allait réagir face à la thermorégulation. Mais sur cette compétition, dans les conditions à l'extérieur du stade, le marathon et la marche n'ont pas été considérés. Ça me fait c**** et je regrette d'être là. On va commencer et finir dans des conditions dantesques », a-t-il ajouté.