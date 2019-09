Troisième victoire pour les Canadiennes à l’AmeriCup

La sélection canadienne féminine est demeurée invaincue, mardi soir, en battant leurs hôtes portoricaines 78-50 au tournoi de FIBA de l’AmeriCup.

L’attaque du Canada (3-0) a été menée par Kayla Alexander (19 points et 9 rebonds) et Jamie Scott (20 points et 9 rebonds.)

Les Canadiennes ont rapidement bondi en avant 9 à 0, et menaient déjà 24 à 7 à la fin du premier quart. Elles n’ont plus été inquiétées par la suite.

Pamela Rosado a été la plus productive dans le camp de Porto Rico (1-1) avec 11 points.

Le Canada disputera sa prochaine rencontre jeudi soir face à la République Dominicaine (1-1), qui en sera à un deuxième match en deux soirs.

Doubles championnes en titre de ce tournoi, les Canadiennes sont montées sur le podium lors de sept des huit dernières éditions de ce tournoi.

Les huit meilleures nations à l’issue du tournoi obtiendront un billet pour les pré-qualifications olympiques qui auront lieu en novembre.

Les quatre pays les mieux classés lors de cette seconde étape participeront ensuite, en février, aux qualifications pour les Jeux de Tokyo 2020.

Pour être du tournoi des prochains Jeux olympiques, le Canada devra alors terminer parmi les trois premières équipes de son groupe.