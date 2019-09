Les Nationals qualifiés pour le match du quatrième as

Associated Press

Associated Press

Les Nationals de Washington ont fait d’une pierre deux coups mardi. Ils ont d’abord éliminé les Phillies de Philadelphie de la course au quatrième as en les battant 4-1 lors du premier match d'un programme double.

Puis, plus tard en soirée, ils se sont assurés de participer au match du quatrième as dans la Nationale grâce à un gain de 6-5 et aussi grâce à la défaite des Cubs contre les Pirates.

Si la tendance se maintient, les Nationals vont accueillir les Brewers de Milwaukee.

Trea Turner a claqué un grand chelem dans le second duel pour mener les Nationals à la victoire.

Washington a donné un sérieux coup de barre à sa saison à compter de la fin mai. L'équipe avait alors un piètre dossier de 19-31. Certains se demandaient même si le gérant Dave Martinez était l'homme de la situation.

« Nous savions que rien n'allait se décider dans les cinq premiers mois, a confié Turner, qui frappe pour ,298. Nous sommes maintenant en bonne posture. »