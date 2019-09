Les Blues font l'acquisition de Justin Faulk des Hurricanes

Les Blues ont aussi acquis un choix de cinquième tour à l’encan de 2020 dans l’échange. Ils ont cédé aux Hurricanes le défenseur Joel Edmundson, l’espoir Dominik Bokk et un choix de septième tour au repêchage de 2021.

La nouvelle entente de Faulk avec les Blues lui rapportera 6,5 millions de dollars par saison en moyenne.

En 82 rencontres la saison dernière, Faulk a récolté 11 buts et 24 aides. Il a également maintenu un différentiel de +9 après cinq saisons avec un résultat négatif dans cette colonne de statistiques.

Choix de deuxième tour des Hurricanes en 2010, Faulk a inscrit 258 points en 559 rencontres dans la LNH. Il faisait l’objet de rumeurs d’échange depuis plusieurs semaines.

Edmundson a joué 269 matchs en 4 saisons dans la LNH, toutes avec les Blues. Il a enregistré 52 points au cours de sa carrière et présente un différentiel de +18. Il a contribué à la conquête de la Coupe Stanley des Blues, le printemps dernier, avec un but et six aides.

Bokk a été le choix de premier tour des Blues en 2018. L’ailier allemand de 19 ans vient de commencer sa troisième saison de hockey professionnel en Suède, où il a récolté 25 points en 56 rencontres depuis la saison 2017-2018.