Mondiaux d'haltérophilie : une 9e place et la paix d'esprit pour Kristel Ngralem

En plus de confirmer sa place dans le top 10 des meilleures haltérophiles de moins de 76 kg aux Championnats du monde, mardi en en Thaïlande, Kristel Ngarlem a aussi assuré sa sécurité financière pour la prochaine année.

L’haltérophile avait deux options pour renouveler son brevet de Sport Canada et ainsi assurer son financement pour l’année à venir. Elle devait soit terminer dans le top 8, ou faire un total de 230 kg. La deuxième option a été la bonne.

Je suis vraiment fière de moi ! Kristel Ngarlem

Ngarlem s’est classée 8e du groupe A grâce à un total de 230 kg, soit 100 kg à l’arraché et 130 kg à l’épaulé-jeté. Sauf qu’elle a terminé derrière la première du groupe B, la Sud-Coréenne Kang Yeounhee, qui a réussi 230 kg, ce qui l'a reléguée au 9e rang.

« Ç’a été la compétition la plus difficile de ma carrière! J’ai eu une grosse préparation et j’ai vraiment travaillé beaucoup de choses, dont ma technique à l’arraché », a reconnu l’athlète de 24 ans. « Ça faisait longtemps que je travaillais pour arracher une barre de 100 kg et beaucoup pensaient que je n’y arriverais pas. Ç’a été une motivation pour moi de réussir ça aux Championnats du monde avant les Jeux olympiques. »

Aux mondiaux de l’an dernier, Ngarlem avait terminé 8e, mais avec un total de 7 kg de moins (223 kg) que sa marque réussie mardi.

Avant de revenir sur la plate-forme pour la deuxième partie du concours, Ngarlem a mentionné avoir ressenti une baisse d’énergie.

J’ai réussi mon premier essai à l’épaulé-jeté à 125 kg et raté mon premier à 130 kg. Là, c’était les Jeux olympiques et mon salaire qui étaient en jeu. Kristel Ngarlem

« Je voyais ça comme une motivation. J’ai déjà été au pied du mur et c’est dans ce genre de moment là que l’expérience fait la différence. C’est ce qui m’a permis d’obtenir ce résultat », a-t-elle ajouté, tout en louangeant le travail de son entraîneur Jean-Patrick Millette.

L’autre Québécoise en lice mardi, Quinnie Rwahwire, chez les moins de 76 kg dans le groupe B, a terminé avec un total de 20 kg.

Rwahwire a réussi sa première barre à l’arraché à 88 kg et elle a ensuite eu besoin de deux essais pour soulever celle à 92 kg. À l’épaulé-jeté, l’athlète originaire de Toronto a raté son premier essai à 113 kg, mais a réussi ses deux autres à 113 kg et 115 kg. Elle se classe 16e du classement général final.

Les Championnats du monde prendront fin vendredi.