La LNH vivra-t-elle la saison la plus imprévisible de son histoire?

« À mon avis, il y a 25 équipes qui peuvent entreprendre la saison en se disant qu’elles pourraient participer à la finale de la Coupe Stanley », me confiait récemment un dirigeant d’une équipe de l’Ouest.

Je n’ai jamais rien vu de tel! Le plafond salarial n’a à peu près pas bougé à la fin de la dernière saison et plusieurs équipes de qualité ont été contraintes de laisser partir des joueurs de qualité durant l’été. À cause de cette pression économique, on vient d’assister à une répartition de talent sans précédent à travers la ligue. Et la plupart du temps, ces transferts ont profité à des équipes qui avaient raté les séries. Un dirigeant d'une équipe de l'Ouest

Effectivement, plusieurs équipes exclues des séries la saison dernière ont fait des acquisitions significatives au cours de l’été.

Prenons le cas des Devils du New Jersey. Ils ont raté les séries par 26 points, mais voilà qu’ils viennent d’ajouter P.K. Subban, l’attaquant russe Nikita Gusev et l’attaquant Wayne Simmonds à leur formation. Sans compter le fait qu’ils détenaient le premier rang au repêchage (Jack Hughes), que Taylor Hall est remis d’une blessure à un genou et que leur gardien numéro un Cory Schneider sera probablement en mesure de disputer une saison complète.

« Normalement, Subban aurait coûté deux choix de première ronde plus un ou deux espoirs dans une transaction. Les Devils l’ont obtenu pour deux choix de deuxième ronde (plus deux espoirs) simplement parce qu’ils avaient l’espace nécessaire pour absorber son salaire de 9 millions. Et ils sont de retour dans la course », explique-t-on.

***

À Vancouver, les Canucks ont aussi accueilli des joueurs capables de les propulser vers le haut. Le DG de cette jeune équipe, Jim Benning, a eu le loisir d’ajouter des vétérans de qualité dans son vestiaire.

Vancouver a ainsi mis la main sur les attaquants J.T. Miller (un rouage important à Tampa Bay) et Michael Ferland (un guerrier des Hurricanes de la Caroline). À la ligne bleue, il a aussi attiré Jordie Benn (qui faisait un boulot respectable à Montréal) et Tyler Myers, qui jouait dans le top 4 des Jets de Winnipeg. En plus, les Canucks entreprendront la saison avec le jeune défenseur Quinn Hughes (7e choix au total en 2018). Ce dernier apportera une toute nouvelle dimension à l’attaque.

Les Canucks seront intéressants à regarder jouer.

Il serait fastidieux d’énumérer en détail les améliorations apportées par chacune des équipes exclues des séries le printemps dernier. Les exemples des Rangers de New York (Artemi Panarin, Jacob Trouba, Kaapo Kakko, Vitali Kravtsov), des Panthers de la Floride (Sergei Bobrovsky devant le filet, Joel Quenneville derrière le banc) et des Flyers de Philadelphie (Kevin Hayes, Alain Vigneault derrière le banc et de jeunes arrières arrivant à maturité) viennent toutefois rapidement en tête.

Alain Vigneault a été présenté comme 21e entraîneur-chef de l'histoire des Flyers de Philadelphie. Photo : Associated Press / Matt Slocum

Par ailleurs, certaines organisations, comme le Canadien ou les Coyotes de l’Arizona, ont fait un bond considérable au classement la saison dernière et raté les séries éliminatoires de peu. Elles misent sur la croissance interne de leur formation pour franchir le dernier segment qui les sépare des séries.

Au bout du compte, lorsqu’on évalue les formations une à une, on arrive effectivement autour de 25 équipes capables de sortir des lapins de leur chapeau. Le hic, toutefois, c’est qu’il n’y aura encore que 16 places disponibles pour participer au grand tournoi printanier.

« On a toujours évoqué de la parité qui règne dans la ligue. Je pense aussi que le classement de cette saison sera encore plus serré qu’à l’habitude », fait valoir un directeur général.

Le temps des prédictions n’est pas encore venu. Toutefois, ces points de vue portent certainement à réfléchir. Car même lors des saisons dites « normales », les places en séries sont loin d’êtres acquises dans la LNH.

Depuis 2012-2013, chaque saison, au moins cinq équipes ayant participé aux séries en ont été exclues l’année suivante. Et par trois fois, un record de sept équipes ont raté les séries après y avoir participé le printemps précédent.

Si les observateurs mentionnés plus haut voient juste, la saison 2019-2020 risque effectivement d’être complètement folle.