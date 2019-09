Mondiaux de cyclisme : Chloe Dygert remporte le contre-la-montre, Karol-Ann Canuel 12e

L'Américaine de 22 ans, plusieurs fois titrée sur la piste en poursuite, a enregistré un temps de 42 min 11 s 57/100 à la vitesse moyenne de 43 km/h. Elle a repoussé la Néerlandaise Anna van der Breggen à plus d'une minute et demie (93 s).

La championne en titre, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, a croisé la ligne avec un retard de 1:52 et a obtenu la médaille de bronze au bout des 30,3 km menant de Ripon à Harrogate, dans le Yorkshire.

Dygert est entraînée par la triple championne olympique du contre-la-montre (2008, 2012 et 2016), sa compatriote Kristen Armstrong.

« Je m'étais bien préparée pour cette course, a dit Dygert. J'ai passé la dernière semaine avec Kristen. Cette course faisait partie de mes priorités cette année. Je revenais cette année de ma commotion, subie l'an dernier, et voici pourquoi je voulais bien me préparer. Maintenant, cap sur Tokyo. »

Les conditions de ce contre-la-montre étaient précaires en raison des pluies matinales qui avaient détrempé les routes.

Le départ a été reporté de 40 minutes afin d'améliorer l'état de la chaussée. Les intervalles de départ avaient été ramenés de 90 à 60 secondes.

La Canadienne Karol-Ann Canuel a fini 12e, à 4:23,41 de la gagnante. Sa compatriote Gillian Ellsay a fini 42e (+7:59,74).