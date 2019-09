Ryan Poehling patine en solitaire

Le 1er choix du CH en 2017 n’a fait que de légers exercices avec un thérapeute, peut-on voir sur des images tournées par RDS. Le reste de l'équipe avait congé d'entraînement.

Le CH a annoncé vendredi que Poehling avait subi une commotion deux jours plus tôt dans un match contre les Panthers de la Floride, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

L'attaquant américain de 20 ans a été mis en échec par Dryden Hunt en deuxième période et sa tête a donné contre la baie vitrée. Ébranlé un moment, il est revenu dans le match et a terminé la rencontre, sans passer par le protocole de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les commotions cérébrales.

Il a réussi la passe décisive sur le but gagnant d'Alex Belzile en fin de troisième période.

Interrogé à savoir pourquoi son joueur n'avait pas été soumis au protocole officiel pour les commotions cérébrales, l'entraîneur-chef Claude Julien avait donné cette réponse :

« Il n'y avait aucune indication, il se sentait bien, tout était bien. Tu as seulement qu'à regarder le jeu qu'il a fait sur le but gagnant ça n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait une commotion. Il n'avait aucun symptôme. C'est le lendemain matin. Si l'on commence à enlever tous les joueurs de l'alignement parce qu'on pense qu'ils ont peut-être une commotion et qu'il n'y a rien qui l'indique, on va finir avec un demi-banc. »

Le Tricolore affronte les Maple Leafs, mercredi à Toronto, dans le sixième de ses sept matchs préparatoires.