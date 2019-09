La stratégie nationale sur les commotions cérébrales critiquée pour ses « failles et limites »

Cette stratégie nationale promet de cibler l’ensemble de la population, pas seulement les jeunes et les sportifs, en mettant notamment l'accent sur les aînés. Un comité consultatif constitué d'experts cliniciens sera mis en place dans les prochains mois, a assuré la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, sans donner plus de détails sur l’échéancier.

« J'ai vu, j'ai pris en compte la stratégie proposée. Et ce que je vois, c'est que c'est très vague. Il n'y a rien qui est clair là-dedans, et malheureusement, je ne suis pas surpris, affirme catégoriquement Dave Ellemberg, professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal (UdeM).

« Je trouve ça dommage aussi parce que ça fait déjà plus de cinq ans, ou à peu près, que je travaille à la demande des différents ministres qui sont impliqués dans le loisir et le sport sur la stratégie des commotions cérébrales, enchaîne le Dr Ellemberg. Depuis la dernière année, il y a plusieurs choses qui devaient être mises en place, et cela a tourné en rond. Il y a eu un manque de collaboration, beaucoup de manque de suivi. »

L'élaboration d'une première stratégie nationale visant à prévenir les commotions cérébrales et à prendre en charge les commotionnés n'en est qu'à son commencement, assure la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, ce qui peut expliquer, selon elle, les « nombreuses failles et limites » décriées par le Dr Ellemberg.

« Le comité aviseur va travailler sur ça. On n'est pas en train de dire que la stratégie est déployée, il faut la faire la stratégie. Il y a des discussions qui ont eu lieu avec le Dr Ellemberg... C'est sûr qu'elle n'est pas prête la stratégie », indique la députée caquiste de Brome-Missisquoi.

« Il y avait des discussions à savoir s'il voulait encore être impliqué dans le dossier, [mais il] semblerait qu'il ait pris une direction différente. On a d'autres spécialistes, par contre, qui travaillent sur le dossier », renchérit-elle.

Là, ce qu'on a avec les protocoles de gestion et avec les campagnes de sensibilisation, on rejoint le sport organisé ou le sport scolaire. Mais on sait que le contexte des commotions cérébrales est beaucoup plus large, ça peut être en pratique libre, cela peut survenir de maintes façons. En ayant une stratégie nationale, qui est aussi supportée par la Santé, je pense qu'on vient de se donner des moyens, des outils, pour avoir beaucoup plus d'impact sur les gens, qui pourront reconnaître les symptômes de commotions cérébrales et consulter pour ultimement être mieux protégés. Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation

Dave Ellemberg, cofondateur et codirecteur de l’Institut des commotions cérébrales, s'est dit déçu du manque d'ouverture de la ministre Charest, notamment lorsqu'il a tenté de l'informer de ses inquiétudes en ce qui concerne la stratégie nationale.

« J'ai contacté la ministre Charest à deux reprises pour lui faire part des difficultés, et j'ai eu peu d'écoute en fait, peu de suivi, raconte-t-il. J'ai plutôt fait face à ce que moi, je considère, une ministre qui semble être désintéressée par le sujet, alors que j'avais fondé beaucoup d'espoirs parce que c'est quelqu'un [qui est issu] du milieu sportif. »

« Aujourd'hui, on nous présente quelque chose qui [...] nous propose des grandes lignes qui faisaient déjà partie de la mission de la Direction du sport, du loisir [et de l'activité physique], des choses qui devaient être mises en place au cours de la dernière année, qui n'ont pas été faites », renchérit le Dr Ellemberg.

Ce dernier a collaboré sur la première version du protocole parue en 2017. « Je ne peux pas endosser cette mise à jour, car je considère qu'elle sera un important recul par rapport à tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant », dit-il.

« On m’a fait savoir que c’est un manque de temps et un échéancier trop serré qui a fait en sorte qu’on n’a pas pu prendre en compte mes préoccupations », ajoute Dave Ellemberg.