Le Championnat canadien, pas un prix de consolation pour l'Impact

Certes, l'objectif initial était (et est toujours en date de mardi) de participer aux éliminatoires de la MLS.

Par contre, mettre la main sur le Championnat canadien pourrait mettre un baume sur une fin de saison en queue de poisson.

Non, ce n'est jamais un prix de consolation. Ça, je peux te le dire. Patrice Bernier, entraîneur adjoint de l'Impact de Montréal

En plus du trophée et de l'accès à la Ligue des champions de la CONCACAF, récompenses des gagnants du titre national, les joueurs de l'Impact seront motivés par leurs sentiments à l'égard du Toronto FC, le plus grand rival de l'équipe.

« Moi, gagner une coupe là-bas, transporter une coupe sur leur terrain, il n’y a rien de mieux que ça », a déclaré Bernier devant les médias mardi matin.

« L’an dernier, on n'a pas remporté de Championnat canadien et on n'a pas fait les séries. Si on gagne le championnat cette saison, ce sera au moins ça de plus positif que l’an dernier », a fait valoir Samuel Piette.

C’est à nous de terminer la job et de faire en sorte qu'au moins on a cet aspect positif dans la saison. Samuel Piette, milieu de terrain de l'Impact

En bonne position

Grâce à son gain de 1-0 mercredi soir dernier au stade Saputo, dans le match aller, le Bleu-blanc-noir est dans une position favorable, mais inconfortable, en vue du match retour, mercredi soir à Toronto, dans une série au total des buts.

« 1-0, c’est une avance, oui, ce n'est pas une très bonne avance non plus. Mais de ne pas avoir encaissé à la maison, c’est très très gros », a rappelé Piette.

« On sait à quel point c’est difficile de jouer à Toronto, a-t-il ajouté. On a l’avance de 1 à 0, nous, on va tout faire pour essayer de marquer ce but à l’étranger qui va nous faire beaucoup de bien. Même si on est menés 1-0 ou 2-0, on aura tout simplement besoin d’un but pour remporter cette coupe-là. Je pense qu’on est en bonne position. »

Patrice Bernier, l'un des seuls membres de l'organisation à avoir remporté le titre canadien en 2014, s'est aussi prononcé sur cette courte avance : « On a l’avance de 1-0, après, c’est de bien vivre les moments parce qu’ils vont sûrement presser pour essayer d’égaliser rapidement pour mettre de la pression. En même temps, si on marque un but, la pression se tournera vite vers eux. »

« En espérant qu’on peut gagner le match pour que ça envoie des ondes positives et un bon plus sur une fin de saison qui est un peu plus compliquée », a conclu Bernier avant de se diriger vers l'entraînement matinal de son équipe.