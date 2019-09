Le ministre italien des Sports veut enrayer le racisme au soccer

Le nouveau ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a promis d'éliminer le racisme dans les stades de soccer en imposant « des sanctions plus sévères et plus efficaces ».

Spadafora a déclaré au journal espagnol El Pais que « l'élimination du racisme dans la société est un processus long et coûteux que nous allons poursuivre, mais je me consacrerai à son élimination des stades pendant mon mandat, même au prix de décisions impopulaires ».

« Le moment est venu pour chacun d'assumer ses responsabilités : institutions, politiciens, fédérations et amateurs [...] Bientôt, je rencontrerai tous les représentants sportifs pour leur faire part d'un changement important, avec des sanctions plus sévères et plus efficaces », a-t-il ajouté.

Ces commentaires font suite à trois cas de chants racistes au cours des quatre premières semaines d'activités de la Serie A, le championnat de soccer italien.

Trois joueurs noirs, soit Romelu Lukaku (Inter Milan), Franck Kessie (AC Milan) et Dalbert Henrique (Fiorentina), ont été la cible de chants offensants dans les gradins.

Aucune sanction n'a toutefois été infligée par la ligue, la fédération ou la police italienne.