Lance Stroll s'attend à ce que la voiture s'exprime mieux à Sotchi

C'est la troisième et dernière évolution prévue à la RP19 pour la fin de saison, et qui servira de base à la RP20 de la saison prochaine.

Le budget à la hausse et la nouvelle stabilité financière de l'équipe depuis l'arrivée du consortium canadien ont permis aux ingénieurs de travailler au développement de la voiture en cours de saison.

Malgré cette troisième évolution, à Singapour, l'équipe n'a pas fait bonne figure.

Une fuite d'huile a forcé Sergio Pérez à abandonner alors qu'il pouvait marquer des points, tandis que Lance Stroll a heurté le mur durant la course, et a perdu du temps aux puits le temps qu'on change l'aileron avant. Il a fini 13e.

L'équipe décrit les deux prochaines étapes du championnat comme un « retour à des circuits normaux », à Sotchi en Russie et à Suzuka au Japon.

Le mot d'ordre pour Sotchi est de continuer à apprivoiser et à comprendre la dernière évolution de la RP19.

« Notre rythme en course était compétitif, a affirmé le directeur de l'équipe Otmar Szafnauer. mais nous n'avons pas pu en profiter pleinement en raison de nos places sur la grille et des circonstances de course.

« La dernière évolution nous offre un gain en performance, ajoute-t-il, et les prochains courses devraient nous permettre de profiter plus des changements faits à l'auto. »

« Nous avons apporté à Singapour une évolution intéressante, a dit Lance Stroll. Et nous devons encore nous ajuster à ces changements pour en tirer le maximum. On aura l'occasion de le faire à Sotchi. »