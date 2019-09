Sebastian Coe, une réélection annoncée à la tête de l'IAAF

À deux jours des mondiaux, les 214 pays membres de l'IAAF présents au Congrès à Doha, au Qatar, renouvelleront leur confiance à Coe, arrivé en 2015 aux commandes d'un sport en plein marasme, gangréné par le supposé pacte de corruption qui liait la Russie, l'ex-président Lamine Diack (1999-2015) et son fils Papa Massata.

Rappelons que le Sénégalais a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour « corruption active et passive », « abus de confiance » et « blanchiment en bande organisée » pour avoir obtenu des fonds russes en échange de l'indulgence des services antidopage de l'IAAF.

Coe peut quant à lui s'enorgueillir d'avoir relevé le défi de la normalisation de l'institution en se lançant dans une série de réformes.

Les chantiers n'ont pas manqué pour le Britannique : création de l'Unité d'intégrité de l'athlétisme, tentative de refonte du calendrier, remodelage de la Diamond League, suspension de la Russie après la découverte d'un vaste scandale de dopage institutionnel, etc.

Élu en 2015 face à l'ex-perchiste Sergeï Bubka, Coe a également dû gérer le vide sportif et médiatique laissé par la retraite de la légende du sprint Usain Bolt en 2017.

Le patron du premier sport olympique a d'ailleurs fait de la conquête du grand public l'une des priorités de son second mandat à l'heure où l'athlétisme a bien du mal à voir émerger de nouvelles têtes d'affiche.

Les quatre prochaines années, j'espère, seront clairement axées sur ce qui aidera notre sport à grandir encore plus. Nous ne pouvions pas faire cela tant que nous n'avions pas vraiment sécurisé la maison, alors que celle-ci s'effondrait avec les scandales de dopage et de corruption. On doit encore faire mieux pour pouvoir raconter une histoire à nos partisans dans la modification du calendrier et des innovations à mettre en place autour des réunions d'un jour. Sebastian Coe, président de l'IAAF

Malgré cette volonté réformatrice, l'environnement est toutefois loin d'être assaini et l'athlétisme reste miné par les affaires de dopage.

Le contentieux avec la Russie, dont la suspension a été maintenue lundi par le Conseil de l'IAAF, n'a toujours pas été résolu et d'autres scandales ont terni l'image de la discipline juste avant l'ouverture des mondiaux. De quoi parasiter la tenue de l'événement.

« Nous avons un record de pays participants aux Championnats du monde, il y a plus de 40 pays capables de gagner des médailles. Nous sommes l'un des deux sports universels et les athlètes et les fédérations à qui j'ai parlé sont uniquement concentrés là-dessus et pas sur d'autres sujets, a assuré Coe.

« Certes, ce sont des défis auxquels on doit faire face, mais ils ne sont pas les plus importants. Nos défis les plus importants sont de maintenir notre sport au sommet, de rester excitant pour les plus jeunes et de voir émerger de nouveaux talents durant les 10 prochains jours. »

Outre l'élection du président, le Congrès de l'IAAF doit aussi procéder à celle de 17 membres du Conseil (4 vice-présidents et 13 simples membres), en plus de modifier les règles de certaines compétitions ou de présenter de nouvelles disciplines.