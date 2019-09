Le Canada face à des réservistes italiens à la Coupe du monde

Les Italiens ont vaincu les Namibiens 47-22 à leur premier match, mais l'entraîneur italien n'a pas aimé la performance de ses joueurs. Il a décidé d'apporter des changements.

Il y aura donc 10 réservistes dans la formation pour ménager notamment le capitaine Sergio Parisse (36 ans, 141 matchs en équipe nationale).

Le Canada voudra vite trouver ses repères, car deux matchs compliqués l'attendent ensuite contre les All Blacks de la Nouvelle-Zélande le 2 octobre et contre les Springboks d'Afrique du Sud six jours plus tard.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La composition du XV partant canadien pour le match contre l'Italie Photo : Rugby Canada

Composition des équipes : Italie : Minozzi - Benvenuti, Campagnaro, Hayward, Bisegni - (o) Allan, (m) Braley - Polledri, B. Steyn, Negri - Budd (cap.), Sisi - Ferrari, Bigi, Lovotti Canada : Parfrey - Hassler, Lesage, Blevins, Van Der Merwe - (o) Nelson, (o) McRorie - Rumball, Ardron (cap.), Sheppard - Larsen, Keys - Tierney, Howard, Buydens Remplaçants : Italie : Zani, Quaglio, Riccioni, Ruzza, Mbanda, Palazzani, Canna, Bellini Canada : Piffero, Duru-Sears, Ilnicki, Campbell, Heaton, Mackenzie, Hearn, Coe

À l'aube de leur premier match, les joueurs canadiens ont fait un gros effort pour faire plaisir au public venu les encourager. Ils ont tous revêtu le costume traditionnel japonais, et ont fait fureur à leur arrivée en autobus.

Les Japonais, amusés, n'ont pas hésité à s'approcher des joueurs pour les aider à bien porter le costume.

Les joueurs canadiens en costume traditionnel à leur descente d'autobus. Un geste qui a amusé le public. Photo : Rugby Canada

Mieux prévenir, mieux arbitrer

La fédération internationale de rugby, World Rugby, est vigilante et doit s'ajuster. Elle travaille déjà sur deux dossiers qui ont agacé les équipes depuis le début de la Coupe du monde.

Il y a d'abord l'arbitrage qui n'est pas homogène. World Rugby a admis que l'arbitrage n'était pas « toujours au niveau souhaité ».

Dans le match entre la France et l'Argentine, que les Français ont gagné de justesse 23 à 21, l'arbitre Angus Gardner a été critiqué par les deux équipes.

Le capitaine du XV de France Guilhem Guirado a parlé d'« improvisation et de manque de cohérence » dans les mêlées.

Le deuxième dossier, ce sont les coups portés à la tête.

World Rugby a un protocole clair. Un joueur a 10 minutes pour faire évaluer sa blessure et revenir ou non au jeu. Et ces 10 minutes commencent quand il sort du terrain. Il doit se rendre à la HIA room (head injury assessment room) pour y recevoir les examens habituels.

Or, dans le match entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud , un joueur n'a pas réussi à se faire évaluer dans les 10 minutes réglementaires et a dû terminer le match sur le banc même s'il avait reçu le feu vert des médecins.

La HIA room était à l'autre bout du stade par rapport au vestiaire des Néo-Zélandais, et le joueur a perdu beaucoup de temps à s'y rendre.

World Rugby a donc modifié le règlement, et la période de 10 minutes commencera dorénavant quand le joueur entrera dans la pièce.

Les équipes ont salué la réactivité de la fédération internationale.