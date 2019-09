Le Canadien laisse un goût amer à l'approche de la fin du camp

C’est la manière qui prime sur tout lorsqu’il n’y a pas d’enjeux comptables, de résultats, de points à accumuler ou de classement où régner. Dans un camp d’entraînement, les seuls points à gagner doivent être engrangés aux yeux des dirigeants de l’équipe.

Ce fut un échec lamentable pour les joueurs du CH dans cette défaite, un brin gênante avouons-le, de 3-0 contre une formation de deuxième ordre des Maple Leafs.

Jonathan Drouin a beau affirmer « qu’on ne gagne pas la Coupe Stanley dans un match préparatoire », on lui pardonnera la lapalissade, et « qu’aucun joueur ne repart la tête basse », l’entraîneur-chef ne l’entendait pas de cette oreille.

« On a joué contre un club plus ou moins de la Ligue américaine. Vingt joueurs affamés qui ont travaillé fort tout le match, qui nous ont donné des problèmes », a laissé tomber Claude Julien.

S’il y a des gars qui ont cru que ce serait un match facile, ils ne se sont pas bien préparés. C’est une bonne leçon pour tout le monde. Tu ne peux pas te préparer après deux périodes, il est trop tard. Une défaite parfois, ça ramène tout le monde sur terre. On espère que ça va être le cas. Claude Julien

Trois chances de marquer. Le Canadien a obtenu trois occasions de marquer de qualité, selon le site Natural Stat Trick, face à une formation dont les éléments les plus prestigieux se nomment Pontus Aberg, Ben Harpur, Nick Shore ou Kenny Agostino.

Certes, le camp d’entraînement est long. Les vétérans prennent le temps de trouver leurs repères et leurs prestations dans ces rencontres sont souvent inconséquentes et éloignées du rendement qu’ils offriront dans les mois à venir.

N’empêche, la deuxième semaine du camp sert généralement à peaufiner la formation, donner une ou deux dernières auditions aux jeunes qui s'apprêtent à défoncer la porte de la LNH et assembler les trios pour amorcer la saison.

On en est loin.

Charles Hudon jouait pour la première fois avec Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia. Drouin a été jumelé à Tatar et Domi, une combinaison inédite. Le Québécois, joueur le moins utilisé par Julien (11 min 57 s), a changé de partenaires dans chacune de ses trois rencontres préparatoires.

Au sein de ce marasme, Ben Chiarot et Jeff Petry, représentent l’élément stabilisateur. Price aurait dû y être, mais il a une « légère contusion » à la main gauche, a précisé l’entraîneur après la rencontre. Rien de grave, apparemment, le gardien devrait être de retour sur patins d’ici la fin de la semaine.

Manque d’intensité

On aurait tort de prendre à la légère le rythme, l’intensité et l’impression laissés par le camp d’entraînement.

Il y a deux ans, avant sa saison misérable, le CH avait maintenu une fiche de 2-6-0, mais avait surtout paru amorphe, lent, désorganisé, comme dépassé un peu par le virage récent de la LNH. S’en est suivi une catastrophe et une 28e place au classement général.

Tomas Tatar a lancé trois fois au filet contre les Maple Leafs. Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

L’an dernier, Julien avait réinventé le système de jeu et l’on en avait vu l’application zélée et l’efficacité certaine dès les premiers instants du camp.

Après cinq matchs, Brendan Gallagher, Paul Byron, Tomas Tatar et Charles Hudon, pour ne nommer que ceux-là, totalisaient 8 buts. Ces mêmes cinq joueurs – Byron n’a joué qu’un match – en ont compté 3 jusqu’à présent, dont 2 par Gallagher dans la seule joute qu’il a disputée.

Au-delà des statistiques, malgré les quatre victoires, du jeu de certains se dégage une certaine nonchalance qui a commencé à inquiéter quelques partisans sur les réseaux sociaux. Des sensibles, certainement, qui ont remarqué un manque d’intensité.

Il est préoccupant de voir Nate Thompson rater sa couverture défensive sur le premier but des Leafs. Il est pourtant un spécialiste de la chose et se bat farouchement pour conserver ses acquis au sein d’une équipe qui compte bon nombre de prétendants au quatrième trio.

Idem pour Max Domi dont la flagrante mollesse sur son repli défensif sur le deuxième but des Torontois a étonné en comparaison avec l’acharnement dont il a fait preuve toute la saison 2018-2019.

Inquiétant lorsque Brett Kulak se fait soutirer le disque devant le filet de Charlie Lindgren comme un vulgaire apprenti par Yegor Korshkov, mettant le match définitivement hors de portée du Canadien.

Malgré tout, Tomas Tatar persiste et signe.

« Je ne m’en ferais pas trop avec ça. C’était un mauvais match. On a mal commencé, on ne s’aidait pas. Ils ont travaillé plus fort que nous. On a eu des chances, nous n’avons pas compté, on a perdu confiance après », a simplement résumé le Slovaque.

Croyons-le sur parole alors. Ce n’était qu’un match préparatoire après tout et, comme on l’a mentionné, le Canadien possède une belle fiche.

Que les deux derniers matchs du Canadien dissipent donc le vague à l’âme qu’a laissé cette rencontre insipide.

En rafale

Le Canadien a retranché Jake Evans, Alex Belzile, Riley Barber et Josh Brook au terme du match.

Julien a encore eu de bons mots pour Evans.

« On a vu une très bonne profession dans son cas si on compare à sa première année. On l’a fait jouer en désavantage numérique à plusieurs reprises, il a été très bon. Il s’en va dans la bonne direction. Il a besoin de plus de temps dans les mineures pour continuer à s’améliorer. »

Thompson, pour sa part, a assuré qu’on le verra un jour dans la Ligue nationale.

Rien de surprenant non plus dans la rétrogradation de Brook, si ce n’est qu’elle confirme la lutte à deux qui se dessine entre Cale Fleury et Christian Folin pour le poste de troisième défenseur droitier.

Ne serait-ce que pour des raisons de conjoncture, Folin risque de se l’approprier, mais le seul fait que Fleury soit encore dans la course témoigne éloquemment de ses progrès et du fait qu’il n’est plus très loin de la grande ligue.

Il aura droit à une dernière audition cette semaine.

De son côté, Charles Hudon a été l'un des attaquants les plus menaçants samedi soir sans parvenir à concrétiser ses occasions. L'histoire de ses 12 derniers mois. Lui aussi pourrait bien être victime des trop nombreux contrats de la LNH dans l'équipe.

« J’essaie de ne pas trop en faire, contrairement à l’année passée. Je m’en mettais trop sur les épaules. Je joue mon match. Aujourd'hui, je patinais bien, j'avais de la vitesse, ça nous a créé des occasions. On verra pour la suite. C’est l’autre côté qui a ça entre les mains », a estimé le Québécois.