L’Impact s’accroche à l’espoir et à la coupe

Quelques minutes après la fin de la finale du championnat canadien à Toronto, la Nouvelle-Angleterre sautera sur le terrain de Portland. Si le Revolution gagne, les espoirs l’Impact seront mathématiquement anéantis.

« On ne pense pas à ça, a affirmé Bacary Sagna. On est dans une position très délicate parce qu’on n’a plus notre destin entre les mains. On avait l’occasion d’être en meilleure position depuis longtemps et on doit en tirer des leçons. Mais on n’a pas lâché contrairement à ce qui a été dit. »

Le nouvel entraîneur-chef non plus n’a pas encore lâché.

« J’ai confiance en mes joueurs et ils doivent avoir confiance en eux, a expliqué Wilmer Cabrera. Je sais qu’on doit espérer des défaites de nos rivaux, mais parfois au soccer des scénarios invraisemblables surviennent. Même si on a que 0,0001 % de chances de se qualifier, j’y crois. »

La déclaration de Cabrera n’est pas sans rappeler celle de Lloyd Christmas, personnage du film La cloche et l’idiot, interprété par Jim Carey, lorsque Mary Swanson lui annonce qu’il n’a qu’une chance sur un million d’un jour devenir son amoureux.

À la différence que l’entraîneur montréalais serait mal avisé d’envoyer un message négatif à son équipe.

Reste qu’avec la défaite de samedi à Los Angeles, la logique impose aussi que l’Impact consacre toutes ses énergies au titre canadien qui leur ouvrirait les portes de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Wilmer Cabrera s’attend à ce que Bojan et Maxi Urruti soient disponibles pour le match de mercredi, tout comme Ignacio Piatti. Les trois n’ont pas fait le voyage en Californie en fin de semaine. Samuel Piette, absent de l’entraînement lundi, devrait aussi être à son poste.

« Tout le monde veut jouer, alors je suis content, a dit le Colombien. C’est une finale et ça ne sera pas facile parce que Toronto a une très bonne équipe. Il y aura de la tension et il faudra limiter les erreurs. »

« Je rêve de cette coupe et en plus, elle est belle, a ajouté Bacary Sagna avec son plus beau sourire. J’ai envie de la gagner, surtout que ça peut nous ouvrir les portes de la Ligue des champions. C’est un match capital pour le club et en plus c’est un derby. On veut prendre la coupe chez eux. »

« On part vers Toronto sans peur, même si on n’a pas eu beaucoup de succès contre eux cette année, ajoute le défenseur Daniel Lovitz. Ce n’est pas un match comme les autres et on est revigoré par cette envie de gagner cette finale. »

L’Impact a gagné le match aller 1-0 mercredi dernier à Montréal. Une victoire ou un match nul assurerait le titre à l’Impact. Une défaite par un seul but, à condition d’en marquer un, ferait aussi l’affaire.

Des excuses de Ballou

Tout le monde devrait être disponible pour le match de mercredi, incluant Ballou qui vient d’être laissé de côté deux matchs de suite par son entraîneur.

En fait, depuis son retour d’Europe au début du mois d’août, il n’a obtenu qu’un seul départ. Il n’a même pas fait partie des 18 joueurs retenus par Wilmer Cabrera lors des deux derniers matchs.

Ballou à l'entraînement avant un match Photo : usa today sports / USA TODAY USPW

Après l’entraînement, Cabrera et Ballou ont longuement discuté sur le terrain pendant que tous les autres joueurs étaient déjà rentrés au vestiaire. C’est le jeune joueur qui est allé à la rencontre de son entraîneur.

« Il est venu me voir pour s’excuser pour des trucs qu’il a faits récemment et qui nous ont forcés à l’exclure du groupe lors de nos matchs, a confié Cabrera qui n’a toutefois pas voulu préciser les gestes fautifs. Ce sont des problèmes hors du terrain et je suis content de son initiative très professionnelle. C’est ce qu’on attend de lui. Il peut être important et on a besoin de lui. »

Ballou pourrait donc voir du terrain mercredi. Les règlements du championnat obligent les équipes à aligner au moins trois joueurs canadiens en début de match.

Lors du match aller, Shamit Shome, Samuel Piette et Zachary Brault-Guillard composaient le trio de joueurs nationaux.