Brayden Point s’entend pour trois ans avec le Lightning

L'attaquant de 23 ans vient de connaître sa meilleure saison dans la Ligue nationale (LNH) avec une récolte de 41 buts et 51 passes en 79 matchs.

Ce choix de 3e tour (79e au total) en 2014 affiche un dossier de 91 buts et 107 mentions d’aide en 229 rencontres dans le circuit Bettman.

Point a aussi pris part à 21 matchs des séries éliminatoires et a amassé 8 buts et 9 passes.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette entente avec Brayden, a indiqué le directeur général Julien BriseBois dans le communiqué officiel du Lightning. Il est un professionnel aguerri démontrant un engagement solide envers les succès de l'équipe. Il grandit et s'améliore chaque jour. Cette mentalité fait de lui un modèle, un coéquipier et une personne d'exception, tant sur la patinoire qu'à l'extérieur. Nous avons hâte de le revoir de retour sur la glace avec ses coéquipiers dès que possible. »

Absent depuis l’ouverture du camp, celui qui était joueur autonome avec compensation devrait se rapporter à l’équipe dans les prochaines heures.

Quatre autres joueurs autonomes avec compensation de renom négocient par ailleurs leur nouveau contrat : les attaquants Mikko Rantanen (Avalanche du Colorado), Matthew Tkachuk (Flames de Calgary) et Patrik Laine et Kyle Connor, les deux des Jets de Winnipeg.