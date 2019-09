Le triple jeu de Ferrari

BILLET - Cette saison 2019 nous offre finalement des rebondissements inespérés, avec des courses enlevantes grâce aux bons coups, et aux mauvais, des pilotes et des stratèges.

Après les courses chaudement disputées avant la pause estivale, voici que la résurrection de Ferrari, confirmée à Singapour, vient donner un véritable électrochoc à cette saison 2019. Ferrari fait enfin jeu égal avec Mercedes-Benz.

La victoire de Sebastian Vettel à Singapour a fragilisé un peu plus la belle assurance de Lewis Hamilton et de l’équipe Mercedes-Benz depuis le début de la saison.

« On est furieux », a résumé le directeur de l’équipe allemande, Toto Wolff.

« Je me suis planté », a dit le responsable de la stratégie, James Vowles.

« On a raté un filet ouvert (avec l'undercut) », a dit l'ingénieur de piste en chef, Andrew Shovlin.

« On aurait dû gagner cette course facilement. Ferrari sera désormais dure à battre », a dit Lewis Hamilton.

Hamilton réalise du haut de son piédestal que Ferrari se rapproche. À Singapour, Ferrari a réussi un triple jeu, pour utiliser une expression propre au baseball:

Premier retrait: une voiture étonnamment réactive;

Deuxième retrait: une stratégie gagnante;

Troisième retrait: un doublé historique.

D'abord, un doublé historique parce que c’était la première fois qu’une équipe en réussissait un dans la cité-État depuis la création de l’épreuve en 2008.

Une voiture étonnamment réactive, parce que de par sa conception, la Ferrari SF90 aime mieux les grandes courbes rapides que les virages à angle droit. Elle n’était pas a priori la mieux adaptée aux virages lents du circuit urbain de Singapour.

En Belgique et en Italie, Ferrari a gagné sur des circuits rapides. Personne ne s’attendait à ce que Ferrari batte Red Bull et Mercedes-Benz à Singapour, et c’est pourtant ce qui s’est passé, grâce notamment à un comportement exemplaire en sortie de virage qu'on ne lui connaissait pas.

Ensuite, Ferrari a amélioré l'efficacité aérodynamique et la puissance moteur de la voiture, ce qui a d'abord permis à Charles Leclerc d’obtenir une troisième pole position d’affilée, et ensuite à Sebastian Vettel de remporter la course et à Ferrari de s'offrir un doublé.

Enfin, une stratégie gagnante, parce que Ferrari a réussi l’undercut avec Sebastian Vettel. L’undercut, c’est faire entrer le pilote plus tôt pour son changement de pneus en espérant lui faire gagner des positions une fois tous les arrêts complétés.

Sebastian Vettel devant Charles Leclerc à Singapour Photo : Getty Images / Lars Baron

Le patron de l’équipe italienne Mattia Binotto a expliqué qu’il savait que Max Verstappen allait entrer aux puits, appelé par Red Bull, et qu’il voulait protéger la position de Vettel. L’undercut n’était pas destiné à le faire passer devant son coéquipier.

Mais il se trouve que l’undercut a tellement bien fonctionné que non seulement Vettel a protégé sa position face à Verstappen, mais qu’il a pu doubler son coéquipier qui sortait des puits au tour suivant.

Ferrari n’avait pas prévu ce scénario. Sebastian Vettel qui avait joué les seconds rôles depuis juin se voyait propulsé à l'avant-scène.

La suite de la course a été pour l'équipe italienne un exercice de diplomatie 101 avec Charles Leclerc, qui a plusieurs reprises a demandé des explications.

Dans les extraits de ses communications radio diffusées, on a senti sa frustration.

« Pour être parfaitement honnête, je ne comprends pas l'undercut, a-t-il pris le temps de dire à son patron par radio au 35e tour. Je reste parfaitement concentré, mais ce n'est pas juste. »

La manière Binotto

Le directeur sportif de Ferrari Mattia Binotto n’est pas Günther Steiner, son homologue de l’équipe Haas.

À Montréal, M. Steiner avait remis à sa place de façon autoritaire et brutale Kevin Magnussen durant le Grand Prix du Canada. « Enough is enough !! » (assez, c'est assez !!) », avait-il rétorqué à son pilote, qui se lamentait.

Mattia Binotto Photo : Getty Images / Charles Coates

Mattia Binotto n’a pas levé le ton. Il y avait un doublé à protéger dans les rues de Singapour. Il a admis avoir considéré demander à Vettel de laisser passer Leclerc, et il ne l'a pas fait. Décision délicate à prendre.

La réunion technique d'après-course dans le garage Ferrari a dû être particulièrement intéressante, et les conversations à l'usine de Maranello n'ont pas fini de s'éterniser autour des machines à café.

Pourtant, Charles Leclerc a insisté lourdement durant toute la course qu’il ne comprenait pas la décision de tenter l’undercut, car il pensait que la première position lui appartenait. Erreur de jeunesse? Impatience de la jeunesse plutôt.

Grisé par ses deux victoires d’affilée, en Belgique et en Italie, Leclerc était impatient d’en remporter une troisième. Il en avait la possibilité après avoir obtenu la pole position et avoir mené le début de l’épreuve. Il avait toutes les raisons d’y croire.

Charles Leclerc est dans un cercle vertueux. Tout lui sourit en ce moment, il a marqué beaucoup de points (pas seulement au classement) depuis Montréal grâce à son coup de volant et à sa modestie face au succès.

L'incident de Montréal

Le Monégasque a clairement pris l’ascendant sur son coéquipier Sebastian Vettel depuis le Grand Prix du Canada, depuis la pénalité que l’Allemand a reçue pour avoir soit-disant bloqué Lewis Hamilton à 20 tours de l’arrivée.

Depuis cette controverse, Vettel semblait émoussé dans son pilotage… jusqu’à Singapour.

Sebastian Vettel Photo : Getty Images / Mark Thompson

Un déficit de motivation qui s’est reflété dans leur face à face en qualification.

Leclerc est plus rapide que Vettel depuis le 22 juin (la séance de qualification du Grand Prix de France). Huit fois de suite, il a été meilleur que Vettel sur un tour lancé, et encore dans les rues de Singapour, par deux dixièmes de seconde.

Mais une pole position en qualification ne vaut pas autant qu’une victoire le dimanche. On parlait plus des déboires de Vettel, qui ne gagnait plus, que de la vitesse de Leclerc, qui n'avait pas encore gagné. Jusqu’au retour de la pause estivale.

« En interne, ce n'était pas si dramatique que ça », a tenu à relativiser Vettel après sa victoire de Singapour.

Le déclic s'est alors produit en septembre pour Leclerc qui a remporté coup sur coup le Grand Prix de Belgique dans des circonstances dramatiques (la mort de son ami Anthoine Hubert dans la course de F2) et le Grand Prix d’Italie dans des circonstances beaucoup plus festives.

Un montage photo montrant une photo de Gilles Villeneuve avec les traits du visage de Charles Leclerc (on peut voir les commanditaires de Gilles sur la combinaison) Photo : Twitter

Une victoire qui a fait de lui le nouveau petit prince de la F1, référence au surnom qu’on avait donné à Gilles Villeneuve en son temps.

Le petit prince 2.0 est monté sept fois sur le podium dans les neuf dernières courses contre quatre pour Vettel.

Que dire de ce montage photo découvert sur les réseaux sociaux? Mélange étonnant de Gilles et de Charles.

Pendant que Leclerc brillait de tous ses feux, Vettel, lui, s’enlisait dans son marasme depuis l’incident de Montréal, comme l’a justement souligné Bernie Ecclestone.

Ses grosses bourdes en Angleterre et en Italie étant les plus éloquentes illustrations.

Vettel revient de loin

La décision de Ferrari d’offrir à Vettel l’undercut à Singapour, et surtout sa victoire qui a suivi, lui ont redonné vie. Le doigt levé, bien droit, et l’œil vif comme à ses belles années chez Red Bull, Vettel a retrouvé sa superbe.

Et cette victoire, la 53e de sa carrière, vient rééquilibrer les forces dans le garage Ferrari.

Sebastian Vettel n’avait pas gagné depuis le Grand Prix de Belgique 2018, soit depuis plus d’un an. Cinquième au classement des pilotes (194 points), il est à six points de son coéquipier, qui est lui-même à égalité de points avec Max Verstappen (200).

Même si Lewis Hamilton et Mercedes-Benz sont loin en avant de leur classement respectif, Ferrari redevient une menace, et quand Ferrari gagne, c’est toute la F1 qui en profite.

C’est ce que doit comprendre Charles Leclerc. Ferrari passe avant tout. Les pilotes seront toujours au service de l’équipe.

Leclerc doit apprendre de ce qui s’est passé à Singapour. Il n’est pas imperméable à la pression. Et ses frustrations, qu’elles soient légitimes ou non, ne doivent pas lui nuire en piste et encore moins créer un malaise dans le garage.

Il n'est pas encore question qu'il devienne calife à la place du calife, qui a retrouvé des couleurs.

Mattia Binotto devra veiller à préserver l’harmonie.

Ferrari vient de remporter trois courses, et aura l’occasion d’en gagner une quatrième d’affilée ce dimanche à Sochi en Russie. Il sera passionnant de voir comment Mercedes-Benz s’y prendra pour répliquer.