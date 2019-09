Vernon Adams, le coeur d'une équipe qui n'abandonne jamais

Quand Vernon Adams fils a pris le ballon avec 3 min 37 s à jouer et 13 points de retard, ses coéquipiers, eux, ne doutaient pas. Ils savaient que tout était encore possible. Ils l'avaient vécu, il n'y a pas si longtemps.

Le mois dernier à Calgary, les Alouettes n’avaient que 1 min 40 s pour effacer un retard de 11 points. Ils ont réussi et sont allés chercher la victoire en deuxième prolongation.

Samedi, la première poussée s’est déroulée comme prévu. Quatre passes complétées à trois receveurs, 83 verges franchies en un peu plus d’une minute et touché de Devier Posey. L’écart est réduit à 6 points.

Comme il reste plus de 2 min, même pas besoin d’y aller d’un botté court comme à Calgary. On botte, on les arrête et on reprend le ballon.

Plus facile à dire qu’à faire. Ça s’est compliqué un peu lorsque Greg Reid a écopé d’une pénalité pour obstruction.

Pas de problème, Reid se charge lui-même de stopper Andrew Harris au jeu suivant.

Puis, le vieux John Bowman va aller plaquer le quart adverse derrière la ligne de mêlée et les Alouettes vont enfin remettre leurs pattes sur le ballon.

Avec 62 s au tableau et 94 verges à franchir, c’est là que le magicien bagarreur, Vernon Adams fils, excelle.

Sa première passe est déviée et il y a pénalité contre les Alouettes.

Pas de problème, le temps est arrêté.

Sa deuxième passe est aussi déviée, presque interceptée, mais Jake Wienieke plonge et réussit l’attrapé. Gain de 7 verges, mais ce sera un troisième essai et 3 verges à gagner.

Pas problème, Adams évite le plaqué dans le champ arrière et gagne le premier essai.

Là, ça se complique. Un peu.

Plus que 31 s et il reste encore 75 verges à franchir.

Pas de problème, passe parfaite de 40 verges,

Quand Bray se moque de ses couvreurs et gagne 30 verges supplémentaires. Le jeu a pris 13 s et les Alouettes sont à 15 verges de leur objectif.

Avec 18 s au tableau, le magicien a deux chances, peut-être trois, de réussir son truc.

La première passe, dans le coin de la zone des buts, est ratée de justesse.

Pas de problème, il reste 11 s.

Deuxième chance, il n'y a plus de problème. Jake Wienieke conclut son meilleur match chez les professionnels avec l’attrapé qui crée l’égalité.

Boris Bédé vient sceller la victoire avec le botté et le tour est joué.

Le coeur de l'équipe

Il n'y a pas si longtemps, Vernon Adams déclarait qu'il n'était pas le meilleur, qu'il n'avait pas le meilleur bras, mais qu'il avait du coeur. Et qu'il jouait avec tout son coeur.

Depuis cette affirmation, il l'a démontré à plusieurs occasions.

Il n’est pas parfait. Mais, même s'il se met dans le pétrin, il trouve une manière de s’en sortir.

Il agit en leader et il parle en leader.

Il a même trouvé le moyen de le faire avec quelques mots de français. L’entrevue sur le terrain après le match est diffusée en direct à RDS et dans les haut-parleurs du stade.

Dès la première question, il répond en anglais et traduit lui-même sa réponse : « Mon équipe a bien joué. »

Oui, son équipe a bien joué, mais le petit numéro 8 a été particulièrement efficace. Il a atteint des sommets personnels de 488 verges de passes et 4 passes de touchés. Il a aussi couru pour 38 verges et marqué un touché au sol.

Adams a lui-même inscrit 12 touchés cette saison (11 par la course et un sur une passe lancée par Eugene Lewis sur un jeu truqué contre Edmonton), un sommet dans la LCF.

Il aussi exercé son leadership sur les médias sociaux au lendemain de la victoire.

En relisant ce qui s’était écrit pendant le match, il a noté un des tweets les plus cinglants d'un journaliste, qui s’est montré plutôt cynique à quelques occasions, samedi.

Après que les Blue Bombers eurent marqué des touchés à leurs quatre premières possessions, le journaliste s’est demandé comment le coordonnateur défensif dormirait samedi soir.

Dimanche, c’est Adams qui a répondu pour son entraîneur, en disant qu’il avait certainement bien dormi après avoir neutralisé les Bombers en deuxième demie pour mener son équipe à la victoire.

Le quart des Alouettes est maintenant l’ennemi numéro un à Winnipeg. On lui en veut certainement d’avoir orchestré la remontée la plus imposante de l’histoire des Alouettes (24 points de retard), mais on lui reproche surtout d’avoir maltraité un joueur des Bombers sur un retour d’interception au quatrième quart.

Dans un jeu qui est passé inaperçu aux yeux des partisans montréalais, Adams a arraché le casque du secondeur Adam Bighill, qui tentait de le bloquer. En tombant sur le dos, Adams a même tenté de frapper Bighill avec sa propre pièce d’équipement.

Le geste a coûté aux Alouettes 15 verges pour rudesse. Après le match, les partisans des Bombers ont répété ad nauseam qu'Adams aurait dû être expulsé.

Ça aurait été dommage, on aurait manqué un bien beau spectacle.