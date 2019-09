[BALADO] Tellement hockey : Nick Suzuki, le petit magicien

Nick Suzuki est en train de se tailler une place avec le Canadien grâce à un camp extraordinaire. Il y a congestion au centre et c’est un beau problème pour les dirigeants de l’équipe. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 47e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.