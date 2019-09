Cale Fleury et Josh Brook en audition contre les Maple Leafs

Le match préparatoire du Canadien, lundi à Montréal face aux Maple Leafs de Toronto, prend des allures d’audition pour Josh Brook et Cale Fleury. Les deux luttent pour une place au sein de la brigade défensive montréalaise.

Les deux jeunes tentent de gagner des points en l'absence de Noah Juulsen, qui leur ouvre la porte

Fleury en sera déjà à un quatrième match préparatoire. Seuls trois autres joueurs du CH en ont joué autant : Riley Barber, Charles Hudon et Jake Evans.

Fleury jouera aux côtés de Karl Alzner qui, remis de sa blessure, en sera à un premier match depuis le début du camp.

De son côté, Brook patinera pour une deuxième rencontre de suite en compagnie de Brett Kulak.

C’est par ailleurs une version édulcorée des Maple Leafs que les amateurs verront, lundi soir, au Centre Bell.

Les Mitch Marner, Auston Matthews, Wiliam Nylander, Morgan Rielly, John Tavares, Jason Spezza et le gardien Frederik Andersen n’ont pas accompagné la formation torontoise.

En lieu et place, l’entraîneur Mike Babcock propose plutôt un mélange de jeunes et de vétérans de troisième et quatrième trios.

Les trios du CH :

Tatar-Domi-Drouin

Hudon-Kotkaniemi-Armia

Cousins-Thompson-Belzile

Barber-Evans-Peca

Les défenseurs :

Chiarot-Petry

Kulak-Brook

Alzner-Fleury

Devant le filet :