Marathonien de père en fils

Bernard Voyer a remporté le marathon de Montréal en 1980, puis a établi le chrono de référence chez les coureurs québécois (2 h 20 min 49 s) en 1981. L'année suivante, la naissance de son fils l'a forcé à renoncer à prendre le départ. Exactement 37 ans plus tard, Jérôme Voyer-Poirier a couru dans les pas de son père. Voici le récit de sa course, de l'intérieur.

Le champion de l'édition 1980 s'installe aux premières loges, dimanche, pour voir sa progéniture accomplir un défi qu'il s'était fixé il y a seulement six mois, sans expérience en la matière : franchir la distance de 42,2 km.

Dès 6 h, Bernard Voyer se rend au domicile de son fils afin de l'épauler et de lui prodiguer ses derniers conseils. Cette visite à l'aurore lui permet notamment de replonger dans nombre de ses souvenirs. Idem quand il donnera le coup d'envoi du marathon en tant qu'invité d'honneur un peu plus tard.

Bernard Voyer Photo : Radio-Canada

Bernard Voyer, 65 ans, a délaissé les marathons depuis trois décennies, mais pas la course à pied ni l'activité physique. Samedi, il a conclu le volet de 10 km sous la barre des 40 minutes.

J'ai toujours maintenu l'entraînement, beaucoup de ski de fond l'hiver. Durant l'été, je fais du vélo de montagne et de route, de la course à pied. Je cours toujours dans le bois, pour moi, c'est comme méditer, ça a des bienfaits. Bernard Voyer

Encouragé par son père, Jérôme Voyer-Poirier aborde le marathon avec confiance, malgré l'inconnu qui pointe à l'horizon. Tout se déroule comme prévu quand il arrive au 24e kilomètre, à l'intérieur du stade olympique.

« Ça va bien, vraiment, [j'ai un] bon rythme. C'est dur, mais je pense que je vais y arriver. Je n'ai jamais été plus loin que ça en compétition. Jusque-là, ça va bien, mais c'est dur, c'est vraiment dur », explique à son père celui qui travaille comme réalisateur à Radio-Canada.

Contrairement à son fils, Bernard Voyer sait ce que doit endurer un coureur avant d'arriver à la ligne. Il se permet donc quelques recommandations, très bien accueillies .

« [Reste] en contrôle dans la deuxième demie parce qu'il fait chaud dehors, il y a du soleil. Et bois beaucoup [d'eau] aussi, ça monte. Vas-y, bonne fin de course », dit-il à son fils.

Huit kilomètres plus tard, au 32e, Jérôme Voyer-Poirier repasse devant son père, qui l'encourage de nouveau pour l'aider à tenir le coup.

Il puise dans ses ressources dans la dernière portion de l'épreuve pour rallier l'arrivée, comme son paternel l'a fait en 1980 et en 1981. Son temps: 3 h 43 min 34 s.

« La motivation, je pensais à mon père quand il courait, confie-t-il. Je me suis dit que si lui est capable de le faire, je devrais être capable, même si je n'ai pas la même forme [physique] et le même âge que lorsqu'il a gagné. »

« Je pense que c'est l'affaire la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Je ne sais pas comment tu as fait pour en faire huit ou neuf dans ta vie. Oh mon Dieu! Ça vient te chercher toute ton énergie, émotivement aussi », affirme le nouveau marathonien quelques minutes après avoir enlacé son père et reçu sa médaille de ses mains.

Jérôme Voyer-Poirier et Bernard Voyer Photo : Radio-Canada

(D'après un reportage de Jean-François Poirier)