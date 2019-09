Kim Boutin et Steven Dubois champions canadiens de courte piste

Kim Boutin et Steven Dubois ont couronné leur week-end de rêve aux Championnats canadiens de courte piste en décrochant deux autres médailles d'or chacun, dimanche, et ont été sacrés champions nationaux.

Boutin, de Sherbrooke, a mis la main sur la 1re place à l'épreuve féminine de 500 mètres en parcourant la distance en 43,608 secondes. Elle a par la suite remporté l'or au 1000 m, grâce à un chrono de 1:33,503.

De son côté, Dubois, de Lachenaie, a surclassé ses adversaires aux épreuves masculines de 500 m et de 1000 m.

« Je suis bien contente de ce que j'ai fait ce week-end, a déclaré Boutin. Ç'a été un été quand même difficile, donc pour moi c'était de rebondir sur la glace et d'offrir des performances comme celles-là. Je trouve que les filles pendant l'entraînement me poussent et me mettent beaucoup au défi. »

Steven Dubois franchit la ligne d'arrivée lors de la finale du 1500 m. Photo : Patinage de vitesse Canada

Après une fin de semaine en or, Boutin et Dubois ont assuré leur place au sein du groupe de course de la saison 2019-2020, dans lequel seront sélectionnés les membres de l'équipe canadienne qui prendra part aux étapes de la Coupe du monde de l'ISU ainsi qu'aux Championnats du monde.

Pascal Dion, Maxime Laoun, Alyson Charles, Cédrik et Danaé Blais, et Courtney Sarault feront également partie de l'équipe canadienne.

Sarault (44,087) et Claudia Gagnon (44,246) ont terminé au 2e et au 3e rang au 500 m féminin. Charles (1:33,583) et Rikki Doak (1:33,645) ont complété le podium au 1000 m.

Dubois a battu Cédrik Blais (41,166) et Laoun (41,360) au 500 m, tandis qu'il a devancé Dion (1:31,406) et Sébastien Gagnon (1:31,675) au 1000 m.