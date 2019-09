Despatie, Heymans et Girard au Temple de la renommée olympique canadien

Quadruple médaillée dans quatre Jeux, la plongeuse Émilie Heymans sera accompagnée par Alexandre Despatie, médaillé d'argent au 3 m à Athènes et à Pékin.

Heymans a aussi remporté deux médailles d'argent, l'une à Sydney en synchro avec Anne Montminy au 10 m et l'autre également à la plateforme, en individuel, à Pékin. La plongeuse de 37 ans a également deux médailles de bronze olympiques à son palmarès, l'une à Athènes avec Blythe Hartley au 10 m et la deuxième avec Jennifer Abel au 3 m à Londres.



Médaillée de bronze au moment de quitter les Jeux de Londres en 2012, l'haltérophile Christine Girard fera son entrée au Temple avec la médaille d'or de ces mêmes Jeux chez les 63 kg. Elle a reçu six ans plus tard la récompense après les disqualifications pour dopage de la Kazakhe Maiya Maneza et de la Russe Svetlana Tsarukaeva, annoncées respectivement en 2016 et en 2017.



Girard a aussi reçu la médaille de bronze des Jeux de Pékin l'an dernier, 10 ans après avoir terminé au pied du podium, encore là, en raison de la disqualification d'une rivale pour dopage.



Le tout premier médaillé d'or de l'histoire du triathlon aux Jeux olympiques, à Sydney, le Britanno-Colombien Simon Whitfield, sera également à l'honneur, tout comme l'équipe de hockey féminin gagnante de l'or à Vancouver et celle de soccer féminin qui a gagné le bronze à Londres.

L'entraîneur de judo Hiroshi Nakamura, le directeur du comité d'organisation de Vancouver 2010 Jack Poole et le journaliste sportif Randy Starkman seront également admis.