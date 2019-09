Patrick Mahomes égale un record de Tom Brady dans la victoire des Chiefs

De la sixième à la huitième semaine en 2007, le quart des Patriots avait récolté 14 passes de touché et 1048 verges par la passe. Mahomes a 10 passes de touché et des gains totaux de 1195 verges aériennes depuis le début de la saison.

Le duel contre les Ravens mettait aux prises les deux meilleures attaques de la NFL.

Les Chiefs ont marqué des points à quatre reprises au deuxième quart pour une deuxième semaine de suite. Cette fois, ils ont réussi trois touchés et un placement pour se donner une avance de 23-6.

Les Ravens n'ont toutefois pas abandonné, revenant tranquillement dans le match, sans créer l'égalité ou prendre l'avance. Les Chiefs (3-0) ont stoppé les Ravens (2-1) à trois reprises lors d'une tentative de converti de deux points, pour l'emporter au final par cinq points.

Mark Ingram a connu un bon match pour les Ravens, récoltant 103 verges par la course et trois touchés. Il a ajouté 32 verges en quatre réceptions. Jackson a conclu la partie avec 267 verges aériennes et 46 par la course.

Les Patriots demeurent invaincus

Tom Brady a lancé deux passes de touché et la défense des Patriots de la Nouvelle-Angleterre n'a pas alloué un touché pour une troisième semaine de suite dans une victoire de 30-14 sur les Jets de New York.

Sony Michel et Rex Burkhead ont tous les deux réussi un touché au sol pour les Patriots (3-0), qui ont gagné un septième duel d'affilée contre les Jets.

Les Patriots ont donc repris là où ils avaient laissé contre une équipe qui doit toutefois composer avec des blessures importantes, dont celles au quart Sam Darnold, au secondeur C.J. Mosley et au joueur de ligne défensive Quinnen Williams.

Brady a réussi 28 de ses 42 passes pour des gains de 306 verges. Il a laissé sa place au quatrième quart, mais la recrue Jarrett Stidham a lancé une interception retournée pour un majeur par Jamal Adams. Brady est ensuite revenu derrière le centre.

L'autre touché des Jets a été inscrit quand Gunner Olszewski a échappé un dégagement et le ballon a été récupéré dans la zone des buts par Arthur Maulet.

Dans le premier départ de sa carrière dans la NFL, le quart des Jets Luke Falk a réussi 12 de ses 22 passes pour de maigres gains de 98 verges. Il a lancé une interception à Devin McCourty, au troisième quart.

Les Jets montrent un dossier de 0-3 pour une première fois depuis 2003.