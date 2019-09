L'Europe défend son titre à la Coupe Laver

Les Européens de Björn Borg ont comblé un déficit de quatre points en fin de journée pour finalement remporter un troisième titre en trois éditions de la Coupe Laver. C’est que l’équipe mondiale avait amorcé la journée en poussant leurs rivaux au pied du mur.

En retard 7-5 après les matchs de samedi, la sélection menée par l’Américain John McEnroe a gagné les deux premières rencontres pour prendre une avance de 11-7.

Le Canadien Milos Raonic (à gauche) participait à sa première Coupe Laver. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

En double, John Isner et Jack Sock ont vaincu Roger Federer et Stefanos Tsitsipas (venu en renfort de Rafael Nadal, blessé à une main) 5-7, 6-4 et 10-8 avant que Taylor Fritz, 30e joueur mondial, surprenne Dominic Thiem (no 5 à l’ATP) en trois manches de 7-5, 6-7 (3/7) et 10-5.

Une seule victoire dans les deux derniers matchs aurait suffi à l’équipe mondiale. Mais Federer a défait Isner en deux manches de 6-4 et 7-6 (7/3), puis Zverev, comme il l’avait fait l’an dernier, a porté le coup de grâce à l’adversaire.

La prochaine édition de la Coupe Laver aura lieu à Boston, en septembre 2020.