Vettel l'emporte à Singapour, doublé Ferrari, Stroll 13e

Sebastian Vettel a surpris son coéquipier Charles Leclerc, grâce à un arrêt aux puits précoce au 20e tour.

Leclerc assuré le doublé à Ferrari, mais a demandé des explications à son équipe, lui qui était parti de la pole position, et qui menait jusqu'à la fenêtre d'arrêt.

Dans cette course marquée par trois sorties de la voiture de sécurité, Vettel a réussi à garder le commandement à chaque fois. Il avait besoin de cette victoire après sa bourde à Monza en Italie.

« J'ai tenté de mettre tous les encouragements du public ces dernières semaines dans mon pilotage ce soir, a dit l'Allemand, et je suis content que tout se soit bien passé, et d'avoir réussi à gagner. »

Vettel a précisé que c'est l'équipe qui lui a demandé d'entrer aux puits, plus tôt que prévu, au 20e tour. C'est ce qu'on appelle faire l'undercut.

Leclerc est entré aux puits un tour plus tard, et a dû céder le commandement à son retour en piste.

« Pour être très honnête avec vous, je ne comprends pas l'undercut », a lancé Leclerc par radio à son équipe.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Sebastian Vettel devant Charles Leclerc à Singapour Photo : Getty Images / Lars Baron

Le pilote monégasque a ensuite assuré le doublé. Le premier, toutes équipes confondues, à Singapour en 12 éditions.

Max Verstappen (Red Bull) a terminé au troisième rang devant les pilotes Mercedes-Benz Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Lance Stroll (Racing Point) a fini 13e, après avoir été au cœur de nombreuses bagarres.

Ses efforts ont été compromis quand il a été victime d'une crevaison au 41e tour alors qu'il était 11e, et qui l'a relégué au dernier rang. Il est ensuite difficilement remonté au classement.

« La course a été pleine de rebondissements, a expliqué Stroll. J'ai fait une erreur lors d'une relance, j'ai frappé le mur et mon pneu a crevé. De plus, j'ai dû m'arrêter pour changer l'aileron avant. On était en mesure de marquer des points aujourd'hui, c'est vraiment dommage. »

Son coéquipier Sergio Pérez a abandonné au 43e tour en raison d'une fuite d'huile, qui a obligé l'équipe Racing Point à lui demander de se ranger en bord de piste, afin de sauver son moteur Mercedes-Benz.

Plus de détails à venir.