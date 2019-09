Retard important au Marathon de Montréal, le directeur de course présente ses excuses

C’est 50 minutes plus tard que prévu qu’a été donné le coup d’envoi du marathon de Montréal à 8 h (HAE), dimanche matin, pour une épreuve de 42,2 kilomètres dans les rues de la métropole, sous une chaleur qui sort de l’ordinaire à ce temps-ci de l’année.

Un manque d'effectifs pour sécuriser le parcours explique ce retard, selon le directeur de course Dominique Piché, qui a martelé qu'il en prenait l'entière responsabilité.

« Je m’excuse à tout le monde. On est fier de notre marathon, à Montréal, et j’ai failli, aujourd’hui, à lancer le marathon au bon moment pour une question d’effectifs en sécurité », a souligné M. Piché, qui a précisé avoir été mis au courant de la situation vers 22 h 30, samedi.

Jamais je ne donnerai le départ tant que je ne sens pas – parce qu’ils sont tous mes enfants pendant ce week-end – que c’est complètement garanti que, lorsque je les laisse aller, ils vont me revenir et ils auront une belle expérience. Dominique Piché, directeur de course, Marathon international de Montréal

Le directeur de course, qui a été policier au sein du Service de police de la Ville de Montréal, a salué la contribution de ses anciens collègues. Ce sont eux qui ont fourni les derniers effectifs manquants en matinée, car le comité organisateur n'a pas été en mesure de trouver assez de personnel à la dernière minute pour assurer une présence à chaque barricade.

M. Piché n'a toutefois pas été en mesure d'expliquer précisément comment les organisateurs se sont retrouvés en pénurie d'effectifs à quelques heures de la course. Il affirme que les calculs et la planification stratégique avaient été réalisés de manière adéquate, et il entend assurer un suivi à tous les égards.

« Moi, je vais demander de vous revoir [les médias], car je veux des réponses à des questions que j’ai posées, et je n’ai pas les réponses aujourd’hui, a indiqué M. Piché. Et je veux vous les donner, parce que je veux une pleine transparence. »

Une chaleur inhabituelle sur le parcours

Si la température était confortable en avant-midi avec un mercure variant entre 18 et 20 degrés Celsius, les derniers coureurs devront s’adapter à un facteur humidex qui passera au-dessus de 30 en après-midi. La normale saisonnière est d’environ 18 degrés Celsius en cette dernière journée officielle de l’été.

Près de 18 000 participants étaient inscrits aux cinq épreuves du Marathon international de Montréal, qui avaient commencé la veille avec un volet plus familial.

De ce nombre, 5 637 personnes ont participé samedi aux épreuves de 5 kilomètres et 10 kilomètres ainsi qu’au P’tit marathon de 1 kilomètre, qui a permis d’amasser des fonds pour l’organisme Tel-Jeunes. La porte-parole de Tel-Jeunes, Sarah-Jeanne Labrosse, avait même préparé les jeunes lors d’un échauffement d’avant course.

Le demi-marathon de 21,1 kilomètres est aussi très prisé des coureurs. Il serait même le plus populaire au Canada, selon les organisateurs. Le coup d’envoi du demi-marathon a été donné au même endroit que celui des coureurs élites, soit à l’intersection des rues René-Lévesque et Saint-Urbain.

Le tout se déroule dans une ambiance festive, avec des spectateurs, parents et amis qui encouragent les participants tout le long du parcours.

Des spectacles sont aussi prévus, dont celui du groupe The Brooks qui va clôturer l’événement. La veille, c’est la chanteuse Marie-Mai qui a offert une performance endiablée.