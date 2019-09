Le Galaxy éloigne l'Impact des éliminatoires de la MLS

Uriel Antuna a profité d’une bourde d’Evan Bush pour dénouer l’impasse en deuxième mi-temps et l’Impact de Montréal a subi un autre coup dur en s’inclinant 2-1 devant le Galaxy de Los Angeles, samedi soir.

Sur la séquence gagnante, Cristian Pavon a d’abord appliqué de la pression pour subtiliser le ballon au gardien montréalais, qui tardait à le récupérer. De la droite, Pavon a repéré Zlatan Ibrahimovic dans la surface de réparation. Ce dernier a remis le ballon à sa droite, à Antuna, qui a déjoué Bush pour redonner l’avance au Galaxy.

Avec ce revers, l’Impact a amenuisé ses chances de se tailler une place en éliminatoires. Le club montréalais accuse un retard de quatre points sur le Revolution de la Nouvelle-Angleterre pour le 7e et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Est. Le Revolution profite toutefois d’un match en main.

Ibrahimovic a ouvert la marque avec son 27e filet de la saison à la 31e minute de jeu. Le but a toutefois été revu, puisque Pavon semblait hors-jeu au début de la séquence. La décision initiale a néanmoins été confirmée, ce qui a surpris l’entraîneur-chef de l’Impact Wilmer Cabrera, qui était dans tous ses états sur les lignes de côté.

Lassi Lappalainen a répliqué du côté de l’Impact avec son cinquième but de la campagne lorsqu’il a parfaitement redirigé de la tête une passe de Saphir Taïder.

Le Bleu-blanc-noir était privé de Bojan Krkic et Maximiliano Urruti, qui ont subi des blessures lors du match aller de la finale du Championnat canadien, mercredi dernier. Après une importante victoire dans cette rencontre, Cabrera a dû procéder à quelques changements de formation pour épargner, entre autres, Ignacio Piatti, qui avait marqué le seul but des siens.

La formation montréalaise croisera de nouveau le fer avec le Toronto FC, mercredi prochain, à l’occasion du match retour de la finale, et sera de retour dimanche au stade Saputo pour y affronter Atlanta.

L’Impact a pourtant amorcé la rencontre du bon pied, après avoir imposé une cadence intéressante lors de leur dernier match. Orji Okwonkwo et Lappalainen ont généré plusieurs chances dans les premières minutes de jeu, notamment de la 20e à la 25e.

Le manque de réussite devant le filet est toutefois revenu hanter le club montréalais, qui a accordé six buts lors de ses trois derniers duels en MLS.

Ibrahimovic, qui a menacé le filet de l’Impact à quelques reprises dans les cinq premières minutes de jeu, a bondi sur une double déviation et a déjoué Evan Bush pour donner l’avance aux locaux.

La formation montréalaise a tenté neuf tirs au but lors de la première mi-temps, mais n’a réussi à en cadrer qu’un.

L’Impact a appuyé sur l’accélérateur en début de deuxième période et a nivelé la marque à la 48e minute avec le but de Lappalainen. Le Finlandais a ainsi mis un terme à une disette de quatre matchs sans but.

Le Galaxy a cependant repris la maîtrise de la rencontre une minute plus tard, après le cinquième filet d’Antuna.

Ibrahimovic s’est signalé de nouveau à la 71e minute, avec un tir de la gauche, mais Bush a eu le dernier mot.