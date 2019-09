Le Canadien blanchit les Sénateurs 4-0 et demeure invaincu

Phillip Danault et Jeff Petry ont chacun amassé un but et une aide.

Le Tricolore a profité de ses minutes en avantage numérique pour se démarquer.

Petry, Danault et Tomas Tatar ont touché la cible tandis que leur équipe jouait avec un homme en plus. Jake Evans a aussi trouvé le fond du filet, inscrivant son deuxième but dans l’uniforme du Canadien.

L'espoir du Bleu-blanc-rouge Nick Suzuki était employé sur le même trio que Danault et Tatar. Il a une fois de plus démontré son talent. Choix de premier tour en 2017, Suzuki a obtenu une mention d'aide et il a été impliqué dans plusieurs occasions de marquer du Canadien.

Les hommes de Claude Julien ont également écoulé cinq pénalités.

Keith Kinkaid a été devant le filet durant la totalité de la rencontre, repoussant 27 rondelles. Il a été déjoué une fois, en deuxième période, mais les arbitres ont refusé le but des Sénateurs. Le gardien de 30 ans avait perdu son casque.

Craig Anderson a amorcé la partie pour Ottawa et il a cédé deux fois en 29 lancers. Au terme de la deuxième période, Anderson a laissé son filet à Joey Daccord, qui a réalisé trois arrêts en cinq tirs.

La formation montréalaise poursuivra son calendrier préparatoire en accueillant les Maple Leafs de Toronto, lundi soir, au Centre Bell.