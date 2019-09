Les Alouettes concrétisent une remontée spectaculaire de 21 points contre les Bombers

« Mon équipe a bien joué! », a dit en français le quart Vernon Adams fils, sur le terrain après la rencontre, à propos du dernier quart victorieux des Alouettes.

Adams fils a trouvé Chris Matthews dans la zone payante pour le premier de ses trois touchés par la passe du quart avec 12:11 à jouer.

Les Bombers ont ensuite muselé à nouveau l'attaque montréalaise pendant une dizaine de minutes avant qu'Adams fils ne réduise l'écart à nouveau avec un majeur servi à DeVier Posey avec 2:23 au cadran.

Puis la défense des Alouettes a permis à Adams fils de reprendre le ballon avec 1:02 à jouer, mais loin du but, à sa propre ligne de 16.

Six jeux plus tard, Adams fils rejoignait Jake Wieneke fin seul pour créer l'égalité 37-37 et Boris Bede donnait l'avance aux Alouettes (7-5) pour la première fois du match avec la transformation.

Le quart montréalais a conclu la rencontre avec 488 verges de gains aériens, 4 touchés et 1 interception. Le jeu au sol a toutefois été presque inexistant avec 2 verges gagnées en 5 courses pour le porteur William Stanback et 38 verges en 6 tentatives pour Adams fils.

Le début du match ne laissait pas présager pareil scénario pour les vainqueurs. La défense des Alouettes semblait à court de réponses face à l'attaque des Bombers (10-4), qui a réussi pratiquement tous ses jeux des deux premiers quarts.

Winnipeg menait d'ailleurs 21-3 après leurs trois premières possessions.

La défense de Bob Slowik a particulièrement mal paru sur une course de 38 verges de Chris Streveler pour un touché. Puis, sur une passe de 74 verges de Dervin Adams à Andrew Harris, Tommie Campbell a joué très mollement sur ce jeu, retenant le puissant demi d'un bras, ce qui lui a permis d'ajouter plusieurs verges à un jeu déjà très long.

Le seul bon jeu de la défense des Alouettes dans les 30 premières minutes de jeu a été réussi en toute fin de première demie. Avec la marque 34-10, Ciante Evans a intercepté une passe de Streveler et il a ramené le ballon sur 24 verges, jusqu'à la ligne de 33 des Blue Bombers. Trois jeux plus tard, Adams a rejoint l'ex-Bomber Matthews sur 21 verges pour rapprocher les Alouettes à 17 points à la pause.

Ce minime apport de la défense en première moitié s'est avéré crucial pour la victoire, acquise devant la plus importante foule de la saison des Alouettes au stade Percival-Molson : 19 070 spectateurs, dont la championne des Internationaux des États-Unis, Bianca Andreescu, aussi présente lors de la victoire de l'Impact mercredi contre le Toronto FC.