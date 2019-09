Le pire départ du FC Barcelone en Liga en 25 ans

Très inquiétant samedi, le champion d'Espagne en titre a chuté face au club andalou, surprenant meneur de la Liga avec 10 points, malgré les efforts de Lionel Messi, entrée à la pause avec le prometteur attaquant de 16 ans Ansu Fati.

Avec sa victoire, Grenade s'installe provisoirement en tête devant Séville (10 points également), opposé au Real Madrid (5e, 8 points) dimanche.

Impuissant et dépassé au stade Nuevo Los Carmenes, le Barça s'est retrouvé mené après seulement deux minutes de jeu sur une tête de Ramon Azeez (2e). Puis Alvaro Vadillo a alourdi le pointage (66e) sur un tir de pénalité provoqué par une main d'Arturo Vidal.

Et malgré l'entrée de Messi et de Fati, les Catalans ont subi, déjà, leur deuxième défaite en cinq journées du Championnat d'Espagne... alors qu'ils n'avaient subi jusque-là que quatre revers en deux saisons en Liga depuis l'arrivée de l'entraîneur Ernesto Valverde.

Le Barça n'est plus que l'ombre de lui-même : il n'a plus gagné à l'extérieur en match officiel depuis le mois d'avril, il peine à développer du jeu et sa nouvelle ligne d'attaque avec Antoine Griezmann manque cruellement d'efficacité.

Barcelone a l'occasion de se racheter dès mardi contre Villarreal.