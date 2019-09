Annie Guglia 22e des Championnats du monde

Elle a accumulé un total de 6,4 points, tandis que la dernière qualifiée pour le tour suivant, la Brésilienne Marina Gabriela, a obtenu un pointage de 6,6. Guglia devait se classer parmi les 20 meilleures pour se tailler une place en demi-finales.

Bien qu'un peu laissée sur sa faim quant à son résultat, la Montréalaise était tout de même satisfaite de sa performance.

« Je suis déçue parce que j’aurais espéré pouvoir skater encore aujourd’hui [samedi, jour des demi-finales] et continuer de me dépasser. Mais je me souviens que je fais du skate depuis 18 ans et que la compétition n’est pas la raison principale pour laquelle je le fais. Je suis contente de la façon dont j’ai skaté et je veux continuer à pousser pour devenir la meilleure planchiste possible », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Actuellement 40e au classement mondial de street, Guglia tente de se tailler une place aux Jeux olympiques de Tokyo. Seulement 20 athlètes féminines seront sélectionnées pour participer à l’épreuve de street.

Une place a déjà été attribuée au Japon en tant que pays hôte. Trois billets seront distribués aux trois rouliplanchistes qui monteront sur le podium des Championnats du monde de 2020 qui se tiendront au mois de mai, en Grande-Bretagne.

Les 16 places restantes reviendront aux 16 meilleures du classement dont le pays n’a pas déjà qualifié 3 athlètes.

Deux Canadiens en demi-finales

Chez les hommes, Micky Papa (13e des quarts de finale) et Matt Berger (19e) ont atteint les demi-finales.

Ils sont tous deux en bonne position en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

T.J. Rogers, qui a pris le 26e rang des quarts de finale, et Ryan Decenzo, 31e, sont aussi dans la lutte aux billets olympiques.