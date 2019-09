L'Europe en tête à mi-chemin de la Coupe Laver

Le Suisse, vainqueur vendredi du double avec Alexander Zverev, s’est imposé face à Kyrgios en trois manches de 6-7 (5/7), 7-5 et 10-7 devant une foule totalement acquise à sa cause.

Après avoir perdu le jeu décisif du premier acte, Federer a remporté une deuxième manche accrochée avant de conclure dans un super bris d’égalité en 10 points, formule spéciale de cette Coupe Laver.

Il offre un troisième point en deux jours à son équipe, avant deux autres rencontres prévues samedi : un match en simple entre Rafael Nadal et Milos Raonic, et un double opposant l’Espagnol et Stefanos Tsitsipas à Kyrgios et Jack Sock.

Plus tôt dans la journée, l’Américain John Isner avait permis à l’équipe mondiale de créer provisoirement l’égalité en battant Zverev 6-7 (2/7), 6-4 et 10-1.

Les Européens, entraînés par l’ancienne gloire des années 1970 Björn Borg, sont tenants du titre et restent les grands favoris de l’édition 2019, d’autant plus que l’équipe mondiale ne compte sur aucun joueur classé au-dessus de la 20e place au classement de l'ATP.

C’est la troisième édition de la Coupe Laver. L’Europe avait remporté les deux premières éditions, dont la dernière en 2018 à Chicago par la marque de 13-8.