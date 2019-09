Sofia Kenin triomphe à Guangzhou; Naomi en finale à Osaka

Troisième trophée pour Sofia Kenin, 20e joueuse mondiale, sur le circuit féminin : l’Américaine de 20 ans a renversé la trentenaire australienne Samantha Stosur en trois manches de 6-7 (4/7), 6-4 et 6-2, samedi, en finale du tournoi de Guangzhou, en Chine.

Après le premier sacre de sa carrière à Hobart, en janvier, puis sa victoire à Majorque, en juin, Kenin collecte un troisième titre cette saison avec ce premier gain face à Stosur (35 ans), retombée au 135e rang mondial. L’Australienne l’avait battue à Eastbourne, il y a trois mois, et à Strasbourg, l’année passée.

L’Américaine, tête de série no 3 à Guangzhou, est passée à deux jeux de perdre la finale dans la deuxième manche avant de retourner la rencontre en remportant sept jeux de suite.

Naomi en finale à Osaka

L’ancienne no 1 mondiale Naomi Osaka retrouvera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, classée 41e, en finale du tournoi d’Osaka après avoir battu la Belge Elise Mertens 6-4 et 6-1, samedi.

Pour son premier tournoi depuis son élimination en huitièmes de finale à Flushing Meadows qui l’a privée de son trône mondial, Osaka, 4e mondiale, a buté sur Mertens jusqu’au 10e jeu du premier acte : le bris lui a permis d’arracher la manche avant de dérouler et de plier le match en tout juste une heure.

Face à Pavlyuchenkova, qui a écarté sans difficulté l’Allemande Angelique Kerber en demi-finales (6-3 et 6-3), Osaka tentera dimanche d’enfin inscrire son nom au palmarès du tournoi sur ses terres après deux finales perdues (2018 et 2016) quand il se tenait à Tokyo.

« Les deux derniers mois ont été plutôt difficiles, alors je suis vraiment contente d’avoir atteint la finale, s’est réjouie la Japonaise. Je sais maintenant que c’est sur le dur que je suis la plus à l’aise. »

Finale Muchova contre Linette à Séoul

À Séoul, la finale opposera dimanche la Tchèque Karolina Muchova, 45e joueuse mondiale, à la Polonaise Magda Linette (48e).

Âgée de 23 ans, Muchova, qui a éliminé en demi-finales la Chinoise Yafan Wang (7-6 [7/5] et 6-4), disputera sa deuxième finale de l’année et de sa carrière pour tenter de décrocher sa première victoire. Elle s’était inclinée en finale à Prague devant la Suisse Jil Teichmann.

Son adversaire de 27 ans, qui s’est débarrassée difficilement de la Russe Ekaterina Alexandrova en deux manches de 7-6 (7/5) et 7-6 (9/7), a soulevé son premier trophée cette année au tournoi de New York et jouera la troisième finale de sa carrière.