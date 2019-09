Stroll 11e entre les murs de Singapour, Leclerc devant Hamilton

Le pilote canadien est à l'aise dans sa RP19 munie d'un nouvel aileron avant pour ce week-end urbain dans les rues de la ville-état insulaire.

Au terme de ses 11 tours de piste, Stroll a finalement terminé au 11e rang du classement, avec un temps de 1 min 40 s 211/1000, à 2 secondes du temps de référence établi par Charles Leclerc (Ferrari).

Le coéquipier de Stroll, Sergio Pérez, n'a pas eu la même adresse entre les murs. Il a endommagé sa voiture au virage no 22, soit l'avant-dernier du tour, à la 30e minute de la séance.

La roue arrière droite de la monoplace de Sergio Pérez endommagée après un contact dans les rues de Singapour Photo : Twitter

Le pilote mexicain est sorti trop large du virage, a d'abord frappé le mur à l'avant droit, puis à l'arrière droit qui a été le plus endommagé.

La voiture a perdu quelques morceaux, ce qui a obligé la direction de course à sortir le drapeau rouge et à interrompre la séance le temps de nettoyer les débris.

Les pilotes ont perdu 7 minutes de temps de piste, car lors des essais libres, le chrono ne s'arrête pas durant les neutralisations.

L'équipe Racing Point tente de trouver les meilleurs réglages pour la séance de qualification, après avoir constaté vendredi que la RP19 se comportait mieux en configuration de course (avec beaucoup d'essence).

Or, à Singapour, la position sur la grille de départ est très importante.

Stroll semble avoir trouvé la recette. Cela écrit, il est quand même à 2 secondes du meilleur temps.

Charles Leclerc est à la recherche d'une troisième victoire d'affilée. Après Spa et Monza, des circuits rapides, peut-il contrer Mercedes-Benz et Red Bull sur un circuit urbain et sinueux?

Les monoplaces des équipes Mercedes-Benz et Red Bull bénéficient de plus d'appuis aérodynamiques et sont théoriquement plus agiles et plus véloces dans les virages lents de Singapour que les monoplaces de Ferrari dont le principal atout est la puissance moteur.

Leclerc a en tout cas devancé Lewis Hamilton dans la dernière séance d'essais libres, avec un chrono de 1:38,192 alors que le Britannique a cédé 2 dixièmes au Monégasque.

Le coéquipier de Leclerc, Sebastian Vettel, a terminé au 3e rang.

La séance de qualification commence à 9 h (HAE).