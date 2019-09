Deux titres canadiens pour Kim Boutin et Steven Dubois à Montréal

Boutin et Dubois ont enlevé les 500 m et les 1500 m féminins et masculins lors de la journée d'ouverture de la compétition, à l'aréna Maurice-Richard.

La Sherbrookoise a d'abord gagné le 1500 m devant Courtney Sarault, de Moncton, et Danaé Blais, de Châteauguay, avant de s'imposer de nouveau au 500 m. Sur cette dernière distance, la triple médaillée olympique a devancé la Montréalaise Alyson Charles (2e) et la Néo-Brunswickoise Rikki Doak (3e).

Du côté masculin, Dubois a battu les Québécois Maxime Laoun, médaillé d'argent, et Cédrik Blais, médaillé de bronze, au 1500 m après un audacieux dépassement par l'extérieur.

« J’ai eu un peu de difficulté dans la demi-finale, mais j’ai appris de ça et arrivé en finale, j’ai appliqué mon plan comme je le voulais. Je savais que les gars allaient jouer un peu en avant, et donc que le rythme allait ralentir vers la fin de la course. Je sais que j’ai beaucoup de jambes et que les dépassements extérieurs, c’est ma force, donc je me suis dit que j’allais bien me placer et puis, à la fin, j'irais vers l’extérieur », a expliqué Dubois à propos du 1500 m.

Blais a obtenu le même rang au 500 m tandis que le Montréalais Pascal Dion s'est hissé sur la deuxième marche du podium.

Les Championnats canadiens de courte piste se poursuivront samedi à l'Aréna Maurice-Richard à Montréal. Les résultats obtenus à cette compétition servent à déterminer les athlètes qui se qualifieront pour les Coupes du monde de l'automne.