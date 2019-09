Courte piste : Sébastien Cros et le renouveau de l'équipe masculine du Canada

Cros connaît bien le programme du Canada pour avoir dirigé son équipe féminine de 2007 à 2012. Après avoir ensuite piloté les équipes nationales de la Russie et de la Pologne, il est revenu au pays il y a un an et demi pour s'occuper de l’équipe de développement féminine.

Patinage de vitesse Canada n’a donc pas eu à regarder bien loin pour trouver un remplaçant à Éric Bédard, démis de ses fonctions après une seule saison.

Déjà intéressé par ce poste quand Derrick Campbell a quitté ses fonctions en 2018, Sébastien Cros hérite d’une équipe en pleine reconstruction un an plus tard.

Samuel Girard et Charles Cournoyer sont partis à la retraite et ceux qui les remplaceront n’auront que trois saisons de préparation pour les Jeux de 2022.

« Ce sont des athlètes qu'on n’a pas envoyés en Coupe du monde et qu’il va falloir faire travailler cette année, dit-il. On aura une meilleure idée à la fin de la saison. »

Pour moi, l’objectif c’est d’emmener un peu plus d’athlètes en compétitions internationales. Plus j’aurai de monde qui va se rendre compte ce que c’est que de patiner contre un Chinois, contre un Coréen… Et on va hausser le niveau d’exigences après ça à l’entraînement. Sébastien Cros, entraîneur de l'équipe masculine du Canada

Une année perdue peut être cruciale dans le développement d’un patineur, mais tout dépend des individus.

« Il y a des athlètes qui vont être capables d’apprendre plus rapidement que d’autres, dit l'entraîneur. Et on l’a vu dans le passé, ce n’est pas nécessaire de faire tout un cycle pour performer aux Olympiques. Donc, ce n’est pas crucial, mais c’est sûr que c’est important de les exposer le plus aux compétitions internationales. Développer les stratégies ça peut prendre un peu de temps. »

Au terme des essais nationaux, qui se déroulent cette fin de semaine à Montréal, on connaîtra les huit patineurs qui formeront cette équipe qui sera bien verte, surtout que Charles Hamelin tente de se rétablir d’une sévère blessure à une cheville.

Accueil favorable

Charles Hamelin côtoie Sébastien Cros depuis de nombreuses années et a accueilli avec joie sa nomination.

« J’ai toujours eu de bons feelings avec Sébastien depuis qu’il est avec le Canada, raconte le vétéran de 35 ans. Il a toujours été une personne avec un bon plan, une bonne vision. Il est capable de nous inculquer de nouvelles choses et de nous faire pratiquer des exercices sur la glace qui vont faire de nous de meilleurs patineurs. »

Sébastien Cros et Charles Hamelin Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

« Beaucoup d’emphase sur la technique, c’est vraiment la priorité actuellement, dit Cros. Après, quand on va commencer les courses, c’est sûr que tout l’aspect tactique aussi va être important. Ce que j’aimerais voir évoluer, c’est le style de course, d’avoir un peu plus d’options, plus d’outils dans la valise. »

Le style canadien, c’est quand même beaucoup axé sur le physique, courser en avant beaucoup et mener les courses. C’est de développer un peu aussi d’autres stratégies, utiliser plus les autres, l’agilité, etc… Sébastien Cros

Steven Dubois, qui à 22 ans devient par la force des choses le leader du groupe, apprécie également la méthode de son nouvel entraîneur.

« Cet été on a eu trois fois une semaine de congé pour voyager et relaxer, relate-t-il. C’était nouveau pour moi, je n’avais jamais fait ça. Sinon, c’est intense avec deux à trois entraînements par jour. »

Intense, mais aussi plus technique comme approche. Ce qui ne veut cependant pas dire que le corps est moins sollicité.

« Non, parce qu’on travaille en phases, précise Dubois. Il y a des phases où ça va vraiment être plus difficile. On va travailler plus physiquement pendant trois semaines et, après, on va recommencer à s’entraîner techniquement. »

Je fais beaucoup de choses que je n’avais jamais faites dans le passé et je pense que ça va vraiment nous aider en course à être mieux outillés. Charles Hamelin

À chaque entraîneur son approche

En plus de 15 ans sur le circuit de la Coupe du monde, Charles Hamelin a travaillé avec plusieurs entraîneurs. Il est à même de comparer les styles de ceux qui l’ont dirigé.

« Quand j’étais avec Derrick (Campbell), on faisait plus de tours, il y avait moins de technique dans les dernières années. Avec Éric (Bédard), c’était vraiment des entraînements plus intenses. Avec Seb, c’est beaucoup des techniques d’agilité. Tu es capable de penser en faisant les exercices. Tu es capable de prendre le feeling sur la glace, ce qui est vraiment intéressant. Les choses que j’avais à travailler dans les dernières saisons, je suis capable de mieux les appliquer. »

Kim Boutin est également enchantée par le style de Sébastien Cros, comme elle s’entraîne parfois avec les garçons.

« C’est un entraîneur que j’apprécie beaucoup, lance la triple médaillée des Jeux olympiques de Pyeongchang. Des fois quand tu travailles avec un coach longtemps, tu as besoin d’avoir des aspects un peu différents, des visions différentes. Je pense que Seb peut apporter ça à l’équipe des filles aussi. »