Suzuki se distingue dans un second gain de suite du Canadien contre les Panthers

Après quatre périodes sans maître, le Canadien et les Panthers de la Floride ont tranché le débat en tirs de barrage, jeudi soir, au Centre Bell.

Et ce sont finalement les hommes de Claude Julien qui sont sortis victorieux 5-4 pour ainsi préserver une fiche parfaite de trois victoires depuis le début du calendrier préparatoire.

Fidèle à lui-même, Brendan Gallagher a largement contribué au succès des siens avec deux buts à son premier match. Nick Suzuki, lui, a amassé deux passes aux côtés de Paul Byron et de Jordan Weal, en plus de réussir le premier but en fusillade. Une performance qui n'est pas passée inaperçue aux yeux de l'entraîneur-chef.

C’est un gars tellement intelligent. Chaque fois qu’il est sur la patinoire, il y a quelque chose qui se passe. Claude Julien

Les vétérans du Tricolore avaient été plutôt discrets dans le gain de 4-3 la veille, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

Claude Julien avait même laissé savoir son insatisfaction à ce sujet après la rencontre et jeudi matin.

Gallagher a sonné la charge en deuxième période avec deux buts, chaque fois après des passes d'Artturi Lehkonen, pour permettre au Canadien de revenir dans la rencontre.

Brendan Gallagher Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Le CH accusait alors un retard de 3-1 au début du second tiers. Jordan Weal avait ouvert la marque avec seulement 61 secondes de jeu au premier engagement, mais Owen Tippett, d'un tir des poignets, avait égalisé le score en fin de période.

Coup sur coup, Anthony Greco et Jonathan Ang ont fait bouger les cordages de la cage de Carey Price dès l’amorce de la période médiane avant que Gallagher et Brett Kulak prennent les choses en main.

Kulak a créé l'égalité à la suite d'une passe de Nick Suzuki, sa deuxième, lors d'une attaque à deux contre un. Gallagher a porté le Bleu-blanc-rouge aux commandes en détournant la passe de Lehkonen dans le filet.

Brett Connolly a forcé la tenue de la prolongation à mi-chemin en troisième période en avantage numérique. Une passe sur réception parfaite de Vincent Trocheck a fait dévier le disque derrière Price.

En fusillade, Weal et Phil Varone ont aussi déjoué Montembeault, qui a effectué 42 arrêts contre seulement 17 pour Price.

Shea Weber a ajouté deux passes à sa fiche.

Byron n'est pas ressorti du vestiaire après la deuxième en raison d'une blessure.

Du côté de la défense, les yeux étaient tournés vers Josh Brook. C'est plutôt son partenaire Kulak qui a retenu l'attention avec de nombreuses belles occasions de marquer, en plus de son but.

Le Canadien disputera son prochain match samedi soir contre les Sénateurs d'Ottawa.