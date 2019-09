Une victoire du Canadien signée Alex Belzile

Alex Belzile a marqué en infériorité numérique avec 6 min 3 s à jouer en troisième période et le Canadien de Montréal a vaincu les Panthers de la Floride 4-3, mercredi, à Bathurst.

La rencontre était présentée au Nouveau-Brunswick à la suite du concours Kraft Hockeyville, remporté par la ville de Renous, dont l’aréna n’était pas assez grand pour accueillir la rencontre.

Belzile a brisé l'égalité à la suite d'une attaque à deux contre un. Ryan Poehling a filé avec le disque et a habilement contourné un rival avant de le remettre au Québécois, posté à l'embouchure du filet.

Belzile a également ajouté une passe sur le premier but du match, celui de Matthew Peca, après un peu plus de cinq minutes de jeu.

Jeff Petry et Riley Barber ont chacun récolté un but et une aide dans la victoire, tandis que Charlie Lindgren a effectué 18 arrêts.

La majorité des attaquants qui bataillent pour un poste avec le Canadien ont bien paru. Les trios les plus effacés ont été ceux de Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi.

En défense, Cale Fleury a connu une bonne sortie pour un deuxième match de suite, tandis que Mike Reilly a généré de l'offensive, tout en commettant quelques bévues dans sa zone.

Evgenii Dadonov, sur une passe de Jonathan Huberdeau, a nivelé la marque à la fin du premier vingt.

Petry a relancé le Tricolore au début de la deuxième période. Son tir de la pointe a dévié sur le bâton d'un joueur des Panthers avant de faire bouger les cordages.

Mike Hoffman a ensuite répliqué en avantage numérique, à mi-chemin dans l’engagement, grâce à un puissant lancer sur réception à partir du cercle des mises en jeu.

Huberdeau a donné les devants aux Panthers pour une première fois dans le match quand il a marqué après 6:48 en troisième période pendant une punition à retardement contre le CH.

Barber a nivelé le pointage à 11:23 avec un tir bas après avoir coupé dans l'enclave.

Aaron Ekblad et Aleksander Barkov ont chacun obtenu deux aides. Le gardien Chris Driedger, lui, a repoussé 15 tirs.

Les deux clubs s'affronteront de nouveau jeudi, à Montréal.