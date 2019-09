Dustin Byfuglien réfléchirait à son avenir avec les Jets

Vendredi dernier, les Jets ont accepté que le défenseur de 34 ans s’absente du camp pour des raisons personnelles.

Interrogé à propos des rumeurs de retraite, l’entraîneur-chef Paul Maurice a insisté sur le respect de la vie privée de Byfuglien et n’a pas voulu commenter davantage la raison de son absence.

« Quand un joueur est absent, tu essayes de faire ce que tu peux. Dans nos têtes, nous avons réglé ça la semaine dernière au début du camp. Il y a 46 autres joueurs au camp », a-t-il dit.

Les coéquipiers de Byfuglien sont également restés évasifs sur cette question.

Je ne ferai pas de commentaire. L’organisation des Jets a diffusé un communiqué expliquant qu’il avait besoin de temps, nous allons respecter ça et espérer qu’il soit de retour bientôt.

Josh Morrissey, celui qui la plupart du temps était le partenaire à la ligne bleue de Byfuglien l’an dernier, a mentionné que son absence se faisait sentir.

« C’est un super gars, a-t-il lancé. Il aime garder l’ambiance décontractée et s’amuser. Nous avons développé une belle relation au cours des dernières années et il a joué un rôle important dans mon acclimatation à la LNH. »

« Il a un énorme coeur, a-t-il poursuivi. C’est une excellente personne. Nous aimerions qu’il soit avec nous, mais en même temps, nous respectons totalement ce qu’il choisit de faire. C’est du domaine du privé et nous allons en rester là. »

Le centre Mark Scheifele a été encore plus direct.

C’est sa vie et sa famille, et je ne me sens pas à l’aise de parler de tout ça.

Mark Scheifele, attaquant des Jets