Tessa Virtue et Scott Moir annoncent leur retraite

Les champions olympiques canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont annoncé, tard mardi soir, qu'ils prenaient leur retraite à la fin novembre.

C'est par l'entremise d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que les triples médaillés d'or olympiques en patinage artistique ont partagé la nouvelle.

« On croit que c’est le bon moment pour faire nos adieux pendant qu’on aime encore le sport », a dit Moir, 32 ans, sur la glace d'un aréna.

« Merci pour votre soutien. Ça nous a beaucoup touchés », a ajouté Virtue, âgée de 30 ans.

Les deux athlètes accrocheront leurs patins au terme de la tournée Rock the Rink Tour qui s'amorcera le 5 octobre à Abbotsford en Colombie-Britannique pour se conclure le 23 novembre à Saint-Jean de Terre-Neuve.

La tournée s'arrêtera à la Place Bell à Laval le 14 novembre et le lendemain, à Québec, au Centre Vidéotron.

Les Ontariens avaient décroché une première médaille d'or olympique en danse sur glace à Vancouver, en 2010. Quatre ans plus tard, à Sotchi, ils avaient dû se « contenter » de l'argent dans leur épreuve de prédilection ainsi que dans la nouvelle épreuve par équipes.

Ils avaient alors décidé de prendre une pause.

Deux ans et demi plus tard, ils effectuaient un retour avec l'intention bien avouée de monter sur la première marche du podium aux Jeux de Pyeongchang.

Mission accomplie deux fois plutôt qu'une. Forts d'une médaille d'or par équipe, Virtue et Moir améliorent leur record du monde dans le programme court de la danse courte et gagnent l'or avec une marque personnelle devant leurs grands rivaux, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

Ils ont aussi été sacrés champions du monde à trois reprises (2010, 2012 et 2017).