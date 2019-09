Drew Brees devra passer sous le bistouri

Associated Press

Dans un message texte destiné aux membres des médias, dont l'Associated Press, Brees a déclaré qu'il était « confiant pour l'intervention chirurgicale qu'il va subir » et qu'il allait se dédier à sa rééducation pour être capable de revenir au jeu le plus rapidement possible.

Brees s'est blessé durant la deuxième séquence offensive des siens, dans le match qui les opposaient aux de Rams de Los Angeles dimanche.

Sa main est entrée en contact avec celle du plaqueur défensif des Rams Aaron Donald et il n'a pas été en mesure de revenir au jeu par la suite, puisqu'il n'était plus capable de tenir le ballon convenablement.

Sa rééducation devrait être d'une durée de six semaines.