Les Remparts fébriles à l’aube du début de la saison

Plus d’un mois après le début du camp d’entraînement, l’impatience se faisait sentir chez les joueurs mardi matin, au terme de l’exercice matinal tenu au Pavillon de la Jeunesse.

On attend ça depuis la fin de l’année passée, explique l’attaquant Pierrick Dubé. Notre défaite en [séries] contre Halifax, on l’a encore sur le coeur. Cette année, on veut prouver au monde qu’on est capable de mieux et avec la jeune équipe talentueuse qu’on a, on est capable de faire un bon bout.

L’entraîneur de l’équipe Patrick Roy comprend que les semaines qui précèdent le début de la saison puissent paraître interminables pour, mais que rien ne sert de s'impatienter.

C’est sûr que c’est long est qu’on a hâte de se mesurer à un adversaire pour voir où on est rendu dans notre façon de jouer et les ajustements qu’on va avoir à apporter. Mais on va avoir 68 matchs pour le faire alors, on va avoir du temps en masse.

De jeunes Remparts

La phase de reconstruction qui s’est amorcée au terme de la saison 2014-2015, après que l’équipe ait accueilli le tournoi de la Coupe Memorial, tarde à donner des résultats chez les Remparts.

Cinq ans et quatre défaites d’affilée en première ronde des séries éliminatoires plus tard, les Diables rouges misent à nouveau sur la jeunesse en ce début de saison.

Des 24 joueurs de l’alignement, pas moins de la moitié n’ont jamais disputé un seul match ou une saison complète dans le hockey junior.

Cinq joueurs de 16 ans pourraient être en uniforme pour le match d’ouverture vendredi: les attaquants James Malatesta, Jacob Melanson et Nathan Gaucher; le défenseur Charle Truchon et le gardien auxiliaire Emerik Despatie.

À sa troisième campagne à Québec, Pierrick Dubé est convaincu que ces joueurs pourront tout de même contribuer à faire des Remparts, une équipe compétitive.

Individuellement, ils sont tous très bons avec la rondelle. Ils n’ont pas l’air d’avoir 16 ans sur la glace, ils ont beaucoup de confiance et je pense que ça va être très bon avec nous. L’adaptation se fait très bien et je pense qu’ils vont être prêts dès le début de l’année.

On est confiant que nos jeunes ne donnent pas leur place, qu’il vont bien compétitionner, ajoute Patrick Roy. Je pense qu’à partir d’aujourd’hui, on rentre dans un cycle qui risque d’être très intéressant pour les Remparts de Québec.

Nathan Gaucher, qui aura 16 ans en novembre prochain, est un des jeunes talents sur lesquels les Remparts miseront en 2019-2020. Photo : Radio-Canada

L’ancien numéro 33 ajoute que ce sera le rôle des vétérans comme Alexey Sergeev, Andrew Coxhead et Darren Kielb de bien encadrer les jeunes.

Les plus vieux doivent devenir des mentors pour les plus jeunes et les aider à bien s’adapter à la ligue. C’est sûr qu’ils vont avoir une part de responsabilité en début de saison.

Capitaine Bibeau?

S’il revient du camp d’entraînement des Islanders de New York, l’attaquant Félix Bibeau ajoutera beaucoup d’expérience sur la glace et dans le vestiaire.

Félix Bibeau sera un rouage important de l'offensive des Remparts, cette saison. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

L’ancien porte-couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda, vainqueurs de la Coupe Memorial en 2019, serait même pressenti pour devenir le prochain capitaine de l’équipe.

Si demain matin, j’avais une décision à prendre, c’est Bibeau que je nommerais capitaine, lance Patrick Roy. On va attendre qu’il revienne avant de prendre les décisions officielles. D’ici là [Andrew] Coxhead et [Darien] Kielb auront des lettres sur leurs chandails.

Après un arrêt à Victoriaville, les Remparts se rendront à Drummondville dimanche pour affronter les Voltigeurs. Le début de la saison locale se fera le 27 septembre au Centre Vidéotron contre les Huskies de Rouyn-Noranda.