Eli Manning n'est plus le quart partant des Giants

L'annonce est venue mardi de la bouche de l'entraîneur-chef Pat Shurmur. Ce dernier a laissé entendre qu'il confiera le ballon à la recrue Daniel Jones, dimanche, face aux Buccaneers à Tampa Bay.

En poste depuis qu'il s'est amené en relève à Kurt Warner au coeur de la saison 2004, Manning, maintenant âgé de 38 ans, connaissait un début de saison difficile.

Celui qui a mené les Giants à la conquête du Super Bowl en 2007 et en 2011 (chaque fois contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre) a complété 56 de ses 89 passes pour des gains de 556 verges cette saison, avec 2 touchés, 2 interceptions et une cote d'efficacité de 78,7.

Même si l'équipe a maintenu une moyenne de 420 verges d'attaque par match, elle n'a inscrit que quatre touchés.

« Eli et moi, nous nous sommes parlé ce matin, a expliqué Shurmur. Je lui ai dit que nous apportions un changement et que nous allions faire appel à Daniel comme partant. J'ai aussi parlé à Daniel. Eli était visiblement déçu, comme on peut s'y attendre, mais il a ajouté qu'il agirait comme il l'a toujours fait, c'est-à-dire en bon coéquipier, et qu'il continue à se préparer à aider cette équipe à gagner. Daniel comprend le défi à relever et il sera prêt à jouer dimanche. »

Daniel Jones Photo : The Associated Press / Michael Ainsworth

Choix de 1er tour (6e au total) des Giants au dernier repêchage de la NFL, Jones, 22 ans, a joué son football universitaire avec les Blue Devils de Duke.

En matchs préparatoires, il a complété 29 de ses 34 passes pour des gains de 416 verges. Il a lancé deux passes de touché et n'a été victime d'aucune interception. Sa cote de 137,2 s'est avérée la meilleure de la ligue.

Manning, qui dispute une 16e saison avec les Giants, un record d'équipe, savait qu'un changement représentait une possibilité.

« Nous avons une fiche de 0-2 et nous cherchons des réponses, a-t-il expliqué, lundi. Je comprends, nous avons choisi un gars très tôt au repêchage et nous ne gagnons pas, ces choses vont arriver. Je dois juste continuer à travailler et à faire mon travail. »

C'est la sixième fois en sept ans que les Giants ouvrent leur saison avec deux revers de suite.