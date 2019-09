Contre toute attente, la Coupe du monde de rugby se jouera à guichets fermés au Japon

Le Japon a réussi son pari de remplir ses 12 stades pour la Coupe du monde de rugby, qui sera contre toute attente plus rentable que l'édition de 2015 en Angleterre.

Ce n'est pas encore à guichets fermés, mais presque, précisent les dirigeants.

« Au cours des six prochaines semaines, nous allons savourer le meilleur du rugby et le meilleur du Japon. Déjà 96% des billets ont été vendus, la fièvre du rugby est sur le point de s'emparer de ce pays », a expliqué Bill Beaumont, président de World Rugby à Tokyo.

Sur les 48 matchs à jouer jusqu'à la finale le 2 novembre, il reste donc moins de 100 000 places disponibles.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les joueurs australiens dans des bains d'eau glacée après un entraînement public Photo : Getty Images / Dan Mullan

« On a 5,5 millions de demandes pour 1,8 million de sièges, donc on sait que ça va être un sold out (guichets fermés). On ne l'a pas encore annoncé, mais ça va venir », a révélé Brett Gosper, directeur général de World Rugby.

L'archipel devrait attirer entre 400 000 et 500 000 visiteurs étrangers, touristes et entrepreneurs, et faire ainsi mieux que l'Angleterre (350 000) en 2015.

Mieux qu'en Angleterre

Mais le Japon va faire encore plus fort quant aux retombées économiques, selon les organisateurs: bien que pourvu de stades plus petits (1,8 million contre 2,47 de places vendues en Angleterre), il fera mieux que l'édition 2015, jusqu'ici la plus rentable de toutes.

« On avait fait des prévisions d'à peu près 25% de moins en revenus commerciaux et en fait, on va dépasser les revenus commerciaux de l'Angleterre », a confirmé M. Gosper.

World Rugby espère des revenus commerciaux de l'ordre de 260 millions de livres (422 millions de dollars canadiens) contre 245 (398 M $) pour 2015.

Hormis la menace d'un typhon venant du Pacifique, qui s'est affaiblie mardi, tous les feux sont au vert pour le Japon, qui espère un impact économique global de plus d'un milliard de livres.

Et, accessoirement, un nouveau record d'audience pour un match de rugby (28 millions de téléspectateurs directs au Japon pour une population de 126 millions d'habitants) vendredi lors du match d'ouverture.

Visible avec la billetterie, l'engouement est également notable autour des équipes: 15 000 personnes ont assisté au premier entraînement public de l'équipe du Pays de Galles, lundi.

« Cela va être une Coupe du monde très différente des autres. Ce tournoi va être plein de surprises sur le terrain et en dehors », a prédit Brett Gosper.