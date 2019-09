La médaillée olympique Kirsti Lay tire sa révérence

L’athlète de 31 ans a remporté la médaille de bronze à la poursuite par équipe aux Jeux olympiques de Rio, en 2016.

Lay et ses coéquipières Allison Beveridge, Jasmin Glaesser et Georgia Simmerling avaient alors devancé les Néo-Zélandaises.

Ancienne patineuse de vitesse sur longue piste, Lay avait aussi gagné l’or de cette même épreuve aux Jeux panaméricains de Toronto l’année précédente.

« J’adore le cyclisme et la compétition. Mais j’ai hâte de me consacrer à ma petite famille et à d’autres aventures qui me permettent de m’épanouir », a écrit l'Albertaine.

Lay est marié à l’ancien patineur de vitesse québécois Mathieu Giroux, champion olympique de la poursuite masculine aux Jeux de Vancouver. Le couple a accueilli son premier enfant, un garçon, en juin.