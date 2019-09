Bianca Andreescu reprend l'entraînement à Montréal avant le sprint final de la saison

Devant quelque 200 personnes, au parc Jarry, la Canadienne de 19 ans a participé à son premier entraînement avec raquette depuis sa victoire.

Pas question de chercher délibérément à épater la galerie, toutefois. Andreescu s’est exercée comme à l’habitude, avec son entraîneur Sylvain Bruneau et ses partenaires d’usage, pendant environ deux heures.

« C’est une joueuse talentueuse, donc elle ne perd pas son tennis, mais elle a quand même eu huit ou neuf jours d’inactivité, a souligné Bruneau. Elle a fait un peu de physique à Toronto, mais elle n’a pas touché à la balle ou à la raquette. Le but, c’était de reprendre les sensations, d’y aller tranquillement, et on va augmenter la cadence durant la semaine. »

La nouvelle reine de Flushing Meadows passera la semaine à Montréal avant de partir pour la Chine, le week-end prochain. Son équipe vise une participation au tournoi de Pékin qui s’amorce le 28 septembre.

« On va voir, a indiqué Bruneau. On espère faire le tournoi de Pékin. On verra comment elle va jouer, comment ça va se dessiner dans la course [pour les finales]. Elle est en bonne position, mais ça pourrait changer puisque d’autres vont jouer davantage de tournois. En ce moment, le plan, on l’espère, c’est un seul tournoi, et ensuite, on l’espère encore une fois, le tournoi de fin de saison avec les huit premières. »

La vie d’Andreescu a changé du tout au tout depuis sa victoire à New York. Maintenant 5e au classement de la WTA, elle est désormais l’une des joueuses les plus en vue du circuit, et sa semaine effrénée après le tournoi s’est conclue par un hommage dans sa ville natale de Mississauga, dimanche.